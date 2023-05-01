"זה מונופול ששולט על כל הקרקעות ותוקע את המדינה - זה גורם שלא מבין בתכנון, הפערים הם אדירים בין הצרכים לבין המציאות. הם מתנהלים כמו סוחרי נדל"ן", כך אמר שר הכלכלה ניר ברקת, בנוגע לרשות מקרקעי הישראל - הגוף שאחראי על שיווק הקרקעות של המדינה | יו"ר הועדה גפני החמיא לברקת (כלכלה)
בשכונת שמואל הנביא בירושלים תקום בימים הקרובים עיר אוהלים חרדית - כמחאה על מצוקת הדיור ההולכת ומחריפה ● מאחורי היוזמה עומד עסקן חרדי תושב השכונה, שהחליט - בשונה מן המאבק המתרחש ביתר חלקי הארץ - לגבות כסף מכל דיירי האוהלים. כמה זה יעלה לכם, והאם הרבנים תומכים? (ארץ)
שעת צהריים, שדרות רוטשילד. ראש הממשלה מציג בפני האומה את תוכניתו להצלת שוק הנדל"ן בישראל, אבל עשרות הפעילים בעיר האוהלים התל-אביבית לא מתרשמים ● צוות "כיכר השבת" ביקר במוקד המאבק, תיעד את ההתקוממות החברתית וגילה נוכחות חרדית צבעונית במיוחד (אקטואליה)
יו"ר ש"ס מזהיר: "אם הממשלה לא תקבל את ההצעות לפתרון מצוקת הדיור, נתפטר מיד מהממשלה". על מחאת האוהלים אמר יו"ר ש"ס: "אני ידעתי שהם ייצאו לרחובות. הכאב שלהם הוא אמיתי. כל אזרח מעל גיל 18 צריך לדעת שיהיה לו בית. הוא צריך לקבל הנחות משמעותיות ברכישת הדירה הראשונה שלו. זה דבר בסיסי