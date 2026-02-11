הקומיקאי אדיר מילר, התראיין השבוע לעיתונאית שיר לוי באתר 'סרוגים', ונשאל כיצד היה מגיב אם אחד מילדיו היה בוחר לחזור בתשובה.

"כל ילד שלי", הבהיר הקומיקאי אולי הגדול במדינה: "בכל מה שהוא רוצה לעשות - אני אתמוך בו מאה אחוז", השיב מילר לשאלה.

מילר הוסיף: "זו הבחירה שלו, ואני שם, הילדים שלי שיבחרו איזו דרך שהם רוצים, אני תמיד אהיה שם מאחורה, בחיבוק, באהבה ובתמיכה".

בהמשך דבריו הוסיף ואמר: "בתור אחד שביקר הרבה פצועים אחרי המלחמה - כמות הלוחמים חובשי הכיפה שפגשתי היא ראויה להערכה, ראויה לכפיים, נתקלתי באוכלוסיות מדהימות".