התשובה של אדיר מילר | צפו| צילום: צילום: סרוגים
התשובה של אדיר מילר | צפו (צילום: סרוגים)
הקומיקאי אדיר מילר, התראיין השבוע לעיתונאית שיר לוי באתר 'סרוגים', ונשאל כיצד היה מגיב אם אחד מילדיו היה בוחר לחזור בתשובה.
"כל ילד שלי", הבהיר הקומיקאי אולי הגדול במדינה: "בכל מה שהוא רוצה לעשות - אני אתמוך בו מאה אחוז", השיב מילר לשאלה.
מילר הוסיף: "זו הבחירה שלו, ואני שם, הילדים שלי שיבחרו איזו דרך שהם רוצים, אני תמיד אהיה שם מאחורה, בחיבוק, באהבה ובתמיכה".
בהמשך דבריו הוסיף ואמר: "בתור אחד שביקר הרבה פצועים אחרי המלחמה - כמות הלוחמים חובשי הכיפה שפגשתי היא ראויה להערכה, ראויה לכפיים, נתקלתי באוכלוסיות מדהימות".
0 תגובות