כיכר השבת
צפו בדבריו

לא צפוי: כך השיב אדיר מילר לשאלה - "מה תעשה אם הילד שלך יחזור בתשובה"

הקומיקאי המצליח במדינה אדיר מילר, נשאל במהלך הריאיון, מה הוא יעשה במידה ואחד מילדיו יחליט לחזור בתשובה | מילר לא התבלבל והשיב את התשובה הנכונה • צפו בדבריו (ברנז'ה)

2תגובות
התשובה של אדיר מילר | צפו
התשובה של אדיר מילר | צפו| צילום: צילום: סרוגים
התשובה של אדיר מילר | צפו (צילום: סרוגים)

הקומיקאי אדיר מילר, התראיין השבוע לעיתונאית שיר לוי באתר 'סרוגים', ונשאל כיצד היה מגיב אם אחד מילדיו היה בוחר לחזור בתשובה.

"כל ילד שלי", הבהיר הקומיקאי אולי הגדול במדינה: "בכל מה שהוא רוצה לעשות - אני אתמוך בו מאה אחוז", השיב לשאלה.

מילר הוסיף: "זו הבחירה שלו, ואני שם, הילדים שלי שיבחרו איזו דרך שהם רוצים, אני תמיד אהיה שם מאחורה, בחיבוק, באהבה ובתמיכה".

בהמשך דבריו הוסיף ואמר: "בתור אחד שביקר הרבה פצועים אחרי המלחמה - כמות הלוחמים חובשי הכיפה שפגשתי היא ראויה להערכה, ראויה לכפיים, נתקלתי באוכלוסיות מדהימות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אוי ואבוי לו אם היה אומר אחרת, עם הפרוגרס של היום אין באמת להורים מה לעשות רק להיות שם בשבילם
ממש
1
אני אמנם לא מכירה אותו אבל התשובה דלו ראויה להערכה. שימו לב שהוא דיבר על כך שהוא פגש הרבה לוחמים חובשי כיפה, צריך לתת לזה מקום.
ללי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בציצית:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר