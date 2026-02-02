כיכר השבת
תפילות, יום כיפור ופסח: המיליארדר ואיש ההייטק הישראלי חושף קשר מפתיע ועמוק ליהדות 

המיליארדר ואיש ההייטק אייל וולדמן מייסד חברת 'מלאנוקס', העניק בסוף השבוע האחרון ראיון לתקשורת וסיפר על הקשר שלו לדת וליהדות | וולדמן סיפר: "אני מחובר ליהדות - הולך להתפלל בבית כנסת, סבא שלי היה שליח ציבור בבית כנסת בתל אביב, אני יודע להתפלל ומתפלל" (ברנז'ה)

וולדמן (צילום: באדיבות פודקאסט 'הכול פתוח' בהגשת אבי שושן)

המיליארדר ואיש ההייטק אייל וולדמן מייסד חברת 'מלאנוקס', העניק בסוף השבוע האחרון ראיון לתקשורת וסיפר על הקשר שלו לדת וליהדות.

בראיון לפודקאסט 'הכול פתוח' בהגשת אבי שושן אמר וולדמן: "אני מחובר ליהדות - הולך להתפלל בבית כנסת, סבא שלי היה שליח ציבור בבית כנסת בתל אביב כל הסבים והסבתות דתיים, ההורים שלי מבית של ציונות דתית, אני יודע להתפלל ומתפלל".

בהמשך דבריו סיפר: "ב'מלאנוקס', החברה שלי, האוכל היה גלאט כשר, היו חרדיות שקיבלו אוכל עם כשרות מיוחדת, בכל פסח בחיים לא היה חמץ בחברה שלי, אני לא אוכל חמץ בפסח הכל כשר אצלי, ביום כיפור אני צם ומתפלל".

