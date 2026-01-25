סיפור מטלטל של הצלת נפש הגיע השבוע לסיומו בבית המשפט למשפחה בפתח תקווה, שם הוכרע גורלו הרוחני של נער כבן 14 וחצי, שיוכל סוף סוף להשליך מעליו את זהותו המוסלמית ולשוב בגלוי ובאופן רשמי לחיק עמו ודתו.

תחילתו של הסיפור הכואב לפני שנים רבות, כאשר אם הנער, שנולדה כיהודייה, נפלה ברשת ההתבוללות רחמנא ליצלן והתאסלמה לצורך נישואיה לנתבע , מוסלמי. לאחר שנתיים של נישואין רצופי סבל, נמלטה האם יחד עם בנה הפעוט למקלט לנשים נפגעות אלימות. בצאתה מהמקלט, בכוחות נפש עילאיים, חזרה האם לצור מחצבתה והחלה לגדל את בנה כיהודי לכל דבר בלב המרכז, כשהוא חוגג בר מצווה כהלכה ומתחנך במוסדות יהודיים.

"יהודי נשאר יהודי" אף שבנה חי כיהודי מאז היה רך בשנים, ברישומי משרד הפנים הוא נותר מוסלמי – זכר לתקופה האפלה של אימו. האם, שבסיוע עסקנים וליווי מקצועי יצאה למאבק משפטי, טענה כי על פי ההלכה הצרופה "ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא", ומשכך בנה יהודי מיום לידתו ואין שום הצדקה להשאירו תחת רישום של דת זרה.

כפי שפורסם לראשונה באתר 'פסקדין', האב ניסה להערים קשיים והתנה את הסכמתו לשינוי הרישום של בנו בכך שגם הוא עצמו יעבור הליך גיור – דרישה שנדחתה על הסף.

הביקור הדרמטי של המנהיג האירופי והבקשה המפתיעה מהראשון לציון דוד הכהן | 20:30

סוף ל"סוד" הכואב גורמי המקצוע והאפוטרופוס לדין שמונתה לנער, נחשפו למציאות שוברת לב: הנער העיד בפניהם כי הוא רואה בעצמו יהודי בכל נימי נפשו, וכי המרשם השגוי במשרד הפנים מהווה עבורו "סוד" כבד ומעיק שהוא נאלץ לשאת על גבו שנים ארוכות.

בפסק דין רווי רגש, קיבלה השופטת אפרת ונקרט את עמדת האם והורתה על שינוי דתו ושמו של הנער ליהודי. השופטת כתבה כי מדובר ב"השלמה וסגירת מעגל של התהליך הארוך והקשה אותו עבר", והביעה תקווה כי הבלבול בו היה שרוי יגיע לקיצו והוא יזכה למרגוע לנפשו.

בסביבת האם ובקרב הפעילים העוסקים בהצלה מהתבוללות בירכו על ההחלטה ואמרו: "זהו ניצחון של האמת היהודית על פני הרישום הטכני. שוב הוכח כי נשמה יהודית אינה יכולה למצוא מנוח עד שהיא חוזרת לביתה האמיתי".