זירה מחרידה: הנהג איבד שליטה ונהרג במקום, הרכב התהפך על הצד

נהג רכב כבן 63 נהרג היום (חמישי) בתאונת דרכים קשה ומחרידה במיוחד שהתרחשה בשעות אחר הצהרים בעיר יקנעם עילית שבצפון הארץ.

התאונה התרחשה מעט לפני השעה 17:30, ברחוב אמנון ותמר בתוך יקנעם עילית. הנהג איבד שליטה והרכב התהפך על הצד. בתיעודים מהזירה נראה הרכב שוכב על צדו על המדרכה בשפת הכביש, ואף גגו פתוח לאחר שהנהג חולץ מתוכו.

פראמדיקית מד"א סידני פאלוך סיפרה: "מדובר בתאונה קשה. כשהגענו ראינו את הרכב הפוך, וגבר בן 63 לכוד בתוכו. תוך פעולות החילוץ התחלנו לבצע הערכה רפואית ראשונית. הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסבל מחבלות משמעותיות בחזה ובצוואר. לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותו במקום התאונה".