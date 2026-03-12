זירה מחרידה: הנהג איבד שליטה ונהרג במקום, הרכב התהפך על הצד

נהג רכב כבן 63 נהרג היום (חמישי) בתאונת דרכים קשה ומחרידה במיוחד שהתרחשה בשעות אחר הצהרים בעיר יקנעם עילית שבצפון הארץ.
התאונה התרחשה מעט לפני השעה 17:30, ברחוב אמנון ותמר בתוך יקנעם עילית. הנהג איבד שליטה והרכב התהפך על הצד. בתיעודים מהזירה נראה הרכב שוכב על צדו על המדרכה בשפת הכביש, ואף גגו פתוח לאחר שהנהג חולץ מתוכו.
פראמדיקית מד"א סידני פאלוך סיפרה: "מדובר בתאונה קשה. כשהגענו ראינו את הרכב הפוך, וגבר בן 63 לכוד בתוכו. תוך פעולות החילוץ התחלנו לבצע הערכה רפואית ראשונית. הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסבל מחבלות משמעותיות בחזה ובצוואר. לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותו במקום התאונה".
מותו של נהג הרכב נקבע בזמן פעולות החילוץ, ובתאונה לא היעו מעורבים כודים ורכבים נוספים.
רס"ר דותן שגב, ממפקדי האירוע בכבאות והצלה לישראל סיפר: "פעלנו לחילוצו של הנהג כשהרכב עומד על צידו. תוך כדי פעולות החילוץ בדקו אנשי הרפואה את הנהג וקבעו שאינו בין החיים. פעולות החילוץ נמשכו עד להוצאתו מהרכב".
צחי אפשטיין, מתנדב זק"א מחוז צפון, שהגיע לזירה, תיאר הערב:"מדובר בזירה קשה של תאונת דרכים עם רכב שהתהפך. כשהגענו למקום ראינו את הרכב הפוך והנהג לכוד בתוכו. לאחר פעולות החילוץ נאלצו צוותי הרפואה לאשר את מותו. מתנדבי זק"א מטפלים בכבוד המת ובאיסוף הממצאים בזירה".
מתנדבי זק"א מחוז צפון פועלים בזירה בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים בזירה הקשה.
0 תגובות