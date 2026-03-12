כיכר השבת
גן סאקר בירושלים עלה הבוקר בלהבות | נעצר חשוד בהצתה מכוונת- כך הוא זוהה

בגן סאקר פרצה הבוקר שריפה בגן המרכזי ונגרם נזק למתקנים, כבאות והצלה שהגיעו למקום והשתלטו על השריפה, מעריכים כי ככל הנראה מדובר בהצתה מכוונת, המשטרה עצרה חשוד | תיעוד מהשריפה (חדשות בארץ)

השריפה בגן סאקר, הבוקר
השריפה בגן סאקר, הבוקר| צילום: צילום: כב"ה ירושלים
השריפה בגן סאקר, הבוקר (צילום: כב"ה ירושלים)

במוקדי החירום התקבל הבוקר (חמישי) דיווח על שריפה שפרצה בגן משחקים מרכזי אשר בגן סאקר, בכב"ה מעריכים כי מדובר בהצתה והמשטרה עצרה חשוד.

למקום הוזנקו צוותי כיבוי ממרחב האומה, שפעלו במהירות לכיבוי האש ולמניעת התפשטותה. כתוצאה מהשריפה נגרם נזק לחלק ממתקני המשחקים במקום.

עם סיום פעולות הכיבוי, בוצעה בדיקה ראשונית של הממצאים בשטח, ומכב"ה נמסר: "כי מהממצאים בשטח עולה חשד להצתה. מצלמות האבטחה באזור נאספו והועברו לבדיקת משטרת ישראל. חוקר דליקות מטעם כבאות והצלה לישראל פועל במקום לבירור נסיבות האירוע".

מפקד האירוע, להב ג'ורדן אסולין "לוחמי האש פעלו במהירות להשתלט על השריפה ולתחום את האזור שנפגע, על מנת למנוע פגיעה במתקנים נוספים המשמשים את הציבור".

האירוע הסתיים בחסדי שמיים ללא נפגעים. נציגי עיריית הגיעו לזירה על מנת לאמוד את היקף הנזק למתקנים.

השריפה בגן סאקר, הבוקר (צילום: כב"ה ירושלים)
השריפה בגן סאקר, הבוקר (צילום: כב"ה ירושלים)
השריפה בגן סאקר, הבוקר (צילום: כב"ה ירושלים)

עם קבלת האירוע, תצפיתני מרכז השליטה של מחוז ירושלים ביצעו פעולות מהירות וזיהו אדם שלפי החשד הצית את המתקנים, ונמלט מהמקום.

פרטי לבוש החשוד הועברו לכוחות בשטח בהם שוטרי תחנת לב הבירה ולוחמי יס"מ ירושלים, שהוזנקו לסריקות נרחבות, ובתוך זמן קצר אותר החשוד (23, תושב בת עין) ונעצר.

בחיפוש על החשוד אותרה מצית, וכן ידיו נראו מפוייחות. החשוד הועבר לחקירה בתחנת לב הבירה.

החשוד והגן (צילום: דוברות המשטרה )
החשוד והגן (צילום: דוברות המשטרה )

