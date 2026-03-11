ועדת החוקה אישרה היום (רביעי) בכפוף לרביזיה, לקריאות שניה ושלישית, את ס' 6 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעד התקציב לשנת התקציב 2026), התשפ"ו-2026; פרק ג': צמצום ההון השחור; סימן ב': הגבלה על החלפת שטר במזומן.

במטרה לקדם את מדיניות המאבק בהון השחור, מוצע להגביל החלפת שטר במזומן, לרבות פריטה או המרה של שטר למזומן, ולקבוע כי ניכוי שטר במזומן תהיה פעולה שיהיה מותר לבצע אותה במזומן עד 6,000 ש"ח בלבד.

ביחס למט"ח- מוצע כי הסכום יעמוד על 25,000 במקום על 6000 ש"ח. ביחס להמרה או פריטה של שטר במזומן- מוצע כי הסכום יעמוד על 25,000-6000 ש"ח, בכפוף לצירוף קבלה או חשבונית. בנוסף מוצע, כי החזר הלוואה שניתנה במזומן, באמצעות שטר, יוחרג מההגבלה, בכפוף לתקרה של 25,000 ש"ח לשטר.

בהתאם לכך, מתוך ההחרגה לחוק, המאפשרת מתן הלוואות על ידי גופים פיננסיים מפוקחים בלא הגבלת סכום במזומן, תמועט האפשרות לנכות שטר; כלומר היא תוכפף להגבלה של מתן הלוואה עד סכום של 6,000 ש"ח אם התמורה ניתנת במזומן. נוסף על כך מוצע להבהיר כי משיכת מזומן מחשבון שמנוהל לתשלום בגופים שבהם ניתן להפקיד שיקים לצורך הצגתם לפירעון, שהם תאגיד בנקאי, בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, ושאליו הועברה תמורת השיק, היא פעולה שאינה כפופה להגבלה האמורה. בנוסף, בעקבות הדיון הנחה היו"ר רוטמן, כי בנוסח תתווסף הבהרה לפיה משיכת מזומן מיתרת זכות אצל נש"פ אינה בגדר החלפת שטר במזומן, גם אם מקור הכסף ביתרה הוא בצ'ק שהופקד בעבר. אכיפת הפרת הוראה זו תיעשה באמצעות מנגנוני האכיפה הקיימים היום בחוק לצמצום השימוש במזומן, העוסקים בהטלת עיצום כספי על עוסק או קנס פלילי על אדם.

הוועדה אישרה בנוסף את ס' 7 להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעד התקציב לשנת התקציב 2026), התשפ"ו-2026 פרק ג': צמצום ההון השחור; סימן ג': חובת הצהרה של נותני שירותים פיננסיים.

במסגרת יישום המלצת צוות בין-משרדי, להגביר את הפיקוח על נותני שירותים פיננסיים למניעת שימוש בשירותיהם ע"י גורמים עבריינים, נקבעה חובת דיווח של נותני השירותים לרשות המיסים, כהוראת שעה, שעוגנה כהוראת קבע ב-2023. בנוסח החדש שאושר, מוצע כי חלפני כספים יצטרכו להגיש הצהרה רבעונית על ביצוע או אי-ביצוע פעולות מעל 50,000 ש"ח, לרבות הצהרה שלא בוצעה כל פעולה כאמור. זאת במקום דיווח לפי דרישת המנהל.

בדברי ההסבר להצ"ח, נכתב כי "כיום, על אי–דיווח על ביצוע פעולה בסכום של למעלה מ–50,000 ש"ח על ידי נותן שירותים פיננסיים, מוטל עיצום כספי. יחד עם זאת, קיים חסר במידע לגבי סיבת אי–הדיווח וחסר בכלי בקרה על הדיווחים ואמינותם. כתוצאה מכך נפגעת יכולת האכיפה של חובת הדיווח על ידי רשות המסים. כדי להגביר את הציות להוראת החוק וכדי שיהיה בידי רשות המסים מידע מלא לצורך אכיפתו, מוצע לקבוע נוסף על הדיווח הקיים היום, חובת הגשת הצהרה, בהתאם לדרישה בכתב של המנהל, ביחס לביצוע או לאי־ביצוע של פעולה החייבת בדיווח על ידי נותן שירותים פיננסיים.

חייב בדיווח שלא דיווח או לא הצהיר כלל, בניגוד לדרישת המנהל, תיבחן הטלת עיצום כספי עליו בהתאם להוראות החוק.

בנוסף, לאור המעבר להוראת קבע, מוצע להאריך את משך שמירת המידע המתקבל במאגר המידע הייעודי לדיווחים אלה, מתקופה של 3 שנים לתקופה של 7 שנים. זאת, כדי לאפשר בין היתר שימוש יעיל במאגר, בהתאם לתקופת התיישנות שומה אזרחית ולתקופת התיישנות עבירות המס הנחקרות בהליך פלילי".