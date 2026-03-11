כיכר השבת
האיראנים פרצו לאתר האקדמיה ללשון: "לא צריך עברית" - והתגובה המשעשעת 

האיראנים פרצו הלילה לאתר האקדמיה ללשון העברית, וכתבו בו כי "אין יותר צורך בעברית" | כך הגיבה האקדמיה לפריצה האיראנית (חדשות) 

ארגון ההאקרים 'חנדלה' של משמרות המהפכה פרץ הלילה לאתר האקדמיה העברית ללשון. באתר, הציבו האיראנים את סמל הארגון ומעליו כיתוב שיועד באופן ספציפי לאקדמיה.

על גבי רקע שחור נכתב: "לא צריך ללמוד עברית יותר, אתם לא תצטרכו את זה לעוד זמן רב". האקדמיה ללשון מיהרה להגיב לפורצים האיראנים בציניות.

"הבוקר נפרץ אתר האקדמיה ללשון העברית, ופורסמה הודעה שלפיה בקרוב לא יהיה עוד צורך ללמוד עברית", כתבו באקדמיה.

לדבריהם, "גם הפרצנים שפרצו לאתר מבינים שהשפה העברית היא חלק בלתי נפרד מן התנועה הציונית, והיא נדבך חשוב בתרבות, בהוויה ובזהות הישראלית. האירוע מטופל בשיתוף מערך הסייבר הלאומי, ואנו פועלים להשבת האתר לפעילות תקינה בהקדם". ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍

לסיום כתבו באקדמיה במסר ישיר ל'חנדלה':

"ולחברים שפרצו לנו הלילה לאתר – מסר חשוב מאיתנו: ‍‍אנחנו לא לומדים עברית כי אנחנו צריכים אותה, אנחנו לומדים עברית כי אנחנו אוהבים אותה (סמיילי אוהב)."

מאז, חזר האתר לפעילות רגילה, אם כי במסך גוגל עדיין מופיע המסר של ארגון הסייבר האיראני. כך זה נראה בשעת כתיבת שורות אלו:

