כיכר השבת
מי חוסל בדירה?

תיעוד מלבנון: הצבא מפנה טיל שלא התפוצץ במהלך חיסול לפנות בוקר

לפנות בוקר, תקף חיל האוירה דירה במגדל מגורים בשכונת עאישה בכאר, בלב ביירות | עד כה לא ברור מי היה היעד לחיסול אף נטען כי מדובר באיש חמאס | הבוקר הופץ תיעוד בלבנון שבו נראים חיילי צבא לבנון כשהם מפנים הזירה טיל שלא התפוצץ | צפו (חדשות)

פינוי הטיל שלא התפוצץ
פינוי הטיל שלא התפוצץ| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
פינוי הטיל שלא התפוצץ (צילום: לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

כיכר השבת
