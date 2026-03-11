מי חוסל בדירה?
תיעוד מלבנון: הצבא מפנה טיל שלא התפוצץ במהלך חיסול לפנות בוקר
לפנות בוקר, תקף חיל האוירה דירה במגדל מגורים בשכונת עאישה בכאר, בלב ביירות | עד כה לא ברור מי היה היעד לחיסול אף נטען כי מדובר באיש חמאס | הבוקר הופץ תיעוד בלבנון שבו נראים חיילי צבא לבנון כשהם מפנים הזירה טיל שלא התפוצץ | צפו (חדשות)
