מי חוסל בדירה? תיעוד מלבנון: הצבא מפנה טיל שלא התפוצץ במהלך חיסול לפנות בוקר לפנות בוקר, תקף חיל האוירה דירה במגדל מגורים בשכונת עאישה בכאר, בלב ביירות | עד כה לא ברור מי היה היעד לחיסול אף נטען כי מדובר באיש חמאס | הבוקר הופץ תיעוד בלבנון שבו נראים חיילי צבא לבנון כשהם מפנים הזירה טיל שלא התפוצץ | צפו (חדשות)