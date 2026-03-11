התיעוד האמיתי - אין קרטון - צילום: רשתות ערביות התיעוד האמיתי - אין קרטון | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 1:03 התיעוד האמיתי - אין קרטון ( צילום: רשתות ערביות )

איראן נמצאת באחת התקופות הסוערות בתולדותיה מאז חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי בתקיפה אווירית ב-28 בפברואר. בעוד המשטר מיהר להכריז על בנו, מוג'תבא חמינאי, כיורש הרשמי, היעדרותו הממושכת מהעין הציבורית הציתה גל של שמועות ותיאוריות קונספירציה.

במרכז הסערה עומדות השמועות כי מוג'תבא, בן ה-56, נפצע באותה תקיפה שבה נהרג אביו ובה נהרגו גם אשתו ובנו. מוג'תבא, הידוע בקשריו ההדוקים עם משמרות המהפכה והבסיג', שמר מאז ומתמיד על פרופיל נמוך, אך כעת, כשעליו להיכנס לנעלי אביו, הציפייה לראותו הפכה לשיא של מתח. אתמול נדמה היה שהרגע הגיע. סרטון שהופץ במהירות ויראלית ברשתות החברתיות הציג "חשיפה" דרמטית במהלך טקס המינוי: במקום המנהיג בשר ודם, הוצגה בפני הקהל דמות קרטון בגודל טבעי של מוג'תבא חמינאי. הגולשים לא איחרו לחגוג וללעוג למחזה המגוחך של "מנהיג מקרטון", והיו מי שראו בכך הוכחה סופית לכך שהוא פצוע קשה או מסתתר בבונקר.

קרטון או תמונה ( צילום: רשתות ערביות )

אלא שחדי עין ובודקי עובדות מיהרו לצנן את ההתלהבות: מדובר בפייק מתוחכם שנוצר באמצעות בינה מלאכותית (AI). בטקס המקורי, שנערך ב-8 במרץ בעיר קום, לא הוצגה בובת קרטון אלא תמונה ממוסגרת גדולה של המנהיג הנכנס. הסימנים לזיוף היו ברורים למקצוענים: אותיות ערביות משובשות ברקע הסרטון העידו על טביעת האצבע של תוכנות הבינה המלאכותית.

מאחורי ההעתק ניתן לראות אותיות ערביות מעורבבות, המעידות על כך שהסרטון נוצר באמצעות תוכנת בינה מלאכותית. ( צילום: רשתות ערביות )

הפרט המרתק ביותר בפרשה התגלה כשגולשים הבחינו במקור של דמות הקרטון המזויפת: אמש (שני) הנשיא דונלד טראמפ הציג בחדר הסגלגל תמונה של מוג'תבא חמינאי מודבקת על חתיכת קרטון, כחלק ממיצג של "מטרת דמות" לירי. נראה שיוצרי ה-AI שאבו השראה – או פשוט "גנבו" את הדימוי – מאירוע זה.

דמות הקרטון מהסרטון ה"איראני" נראתה כמעט זהה לחלוטין לאותו קרטון שהציג טראמפ, מה שהופך את האירוע כולו למפגן אירוני של לוחמה פסיכולוגית ודיגיטלית.

טראמפ חשף אתמול תמונה של חמינאי הבן על חתיכת קרטון ( צילום: מסך )

גולשים רבים טוענים שנשיא ארה"ב היה מקור ההשראה ללעוג למנהיג העליון הטרי של איראן. עד להופעת הבכורה האמיתית שלו, הרשת יצאה לפגרה והשתעשעה עם האווירה, ולקחה אותה צעד קדימה:

כל אחד והמוג'תבא שלו

מוג'תבא מתקפל - צילום: רשתות חברתיות מוג'תבא מתקפל | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:10 מוג'תבא מתקפל ( צילום: רשתות חברתיות )

בעוד התמונה המקורית של חמינאי הבן הופצה בערוצים המקורבים למשטר כדי לסמל המשכיות, הציבור האיראני והעולם כולו נותרים בשאלה אחת: מתי, אם בכלל, יופיע המנהיג החדש כשהוא לא עשוי מפיקסלים או מקרטון?