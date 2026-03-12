כיכר השבת
"הם לא התכוונו": כטב"ם איראני ריסק את הבסיס האיטלקי - כך הגיבו במדינה

בסיס צבאי איטלקי בעיראק נפגע במהלך הלילה בתקיפה איראנית | במשרד ההגנה האיטלקי טענו כי ייתכן שהכטב״ם כלל לא שוגר לעבר הבסיס, אלא איבד גובה (בעולם)

בסיס צבאי איטלקי בחבל כורדיסטן העיראקית נפגע במהלך הלילה בתקיפה איראנית, אך לא דווח על נפגעים בקרב החיילים.

תחילה מסר משרד ההגנה האיטלקי כי מדובר במתקפת טיל על הבסיס, אולם בהמשך אמרו מקורות במשרד כי ככל הנראה מדובר בכטב״ם שפגע במקום והרס רכב צבאי. מקורות במשרד ההגנה הוסיפו כי "ייתכן שהכטב״ם כלל לא שוגר לעבר הבסיס האיטלקי, אלא פגע בו בטעות לאחר שאיבד גובה במהלך טיסתו".

מפקד הבסיס, הקולונל סטפנו פיצוטי, אמר לערוץ Sky TG24 כי אנשי הצבא קיבלו התרעה מוקדמת על איום אווירי ונכנסו למקלטים שעות לפני הפגיעה.

לדבריו, לא ברור בשלב זה מהיכן יצאה התקיפה, והוא ציין כי אזעקת התקיפה האווירית הסתיימה אך מומחים עדיין בודקים ומאבטחים את האזור.

איטליה מחזיקה בעיר ארביל כוח של כ-300 חיילים שמטרתם להכשיר את כוחות הביטחון הכורדיים, כך נמסר באתר משרד ההגנה האיטלקי.עם זאת, מספר החיילים במקום צומצם לאחרונה בשל הסכנה שנוצרה בעקבות המלחמה בין ארצות הברית וישראל ל.

