איטליה בוחרת צד: ראש הממשלה בביקורת חריפה על המלחמה באיראן 

ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני השמיעה היום את הביקורת החריפה ביותר שלה עד כה על המלחמה שמנהלות ארצות הברית וישראל נגד איראן.

בנאום שנשאה בפרלמנט ברומא אמרה כי מדובר בחלק ממגמה מסוכנת של התערבויות צבאיות מחוץ למסגרת החוק הבין לאומי, זאת על רקע ביקורת מצד האופוזיציה שטענה כי ממשלתה נהגה ברכות כלפי בעלות בריתה.

לדבריה, העימות הנוכחי משתלב במשבר רחב יותר של המערכת. “זהו הקשר של משבר מבני במערכת הבין לאומית, שבו האיומים נעשים מפחידים יותר ויותר והתערבויות חד צדדיות מחוץ למסגרת החוק הבין לאומי מתרבות”, אמרה מלוני, והוסיפה כי “בתוך ההקשר הזה יש למקם גם את ההתערבות האמריקנית והישראלית נגד המשטר האיראני”.

יחד עם זאת הדגישה מלוני כי אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. “איראן אינה יכולה להיות מורשית לפתח נשק גרעיני, משום שהדבר יסיים את מסגרת מניעת הפצת הנשק הגרעיני עם השלכות דרמטיות על הביטחון העולמי”, אמרה, והזהירה כי מצב כזה עלול להשאיר את איטליה ואת אירופה חשופות לאיום גרעיני מצד טהרן.

מלוני הוסיפה כי איטליה מספקת אמצעי הגנה אווירית למדינות המפרץ שנפגעו מתקיפות איראניות. “אנחנו עושים זאת לא רק משום שמדובר במדינות ידידותיות ושותפות אסטרטגיות של איטליה, אלא גם משום שיש באזור עשרות אלפי אזרחים איטלקים שעלינו להגן עליהם”, אמרה, והוסיפה כי “בנוסף לכך מוצבים במפרץ כ־2,000 חיילים איטלקים”.

רוב מדינות אירופה נמנעו עד כה מביקורת ישירה על המלחמה, למעט ספרד, ובדרך כלל הסתפקו בקריאות לריסון.