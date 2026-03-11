עומק הפאניקה במסדרונות השלטון בטהראן, השתקף אמש (שלישי) בערוץ הטלוויזיה הממלכתי האיראני IRIB TV3 ששידר מסרי איום חריפים ויוצאי דופן המופנים ישירות כלפי אזרחים המזדהים עם המחאה נגד המשטר.

במהלך השידור הושמעו דברים קשים המופנים לכל מי שמעז לתמוך בהתנגדות:

"חכו שאבק המהומה ישקע, כפי שאומר [הזמר] מוחסן צ'אבושי, אנחנו נתפוס אתכם בצוואר אחד-אחד. זה קורה ממש עכשיו. החרמת רכוש זה כלום, האמא שלכם תשב באבל על האיברים שלכם. אלו מכם שיש להם פנטזיות גולמיות וחושבים שנהיה בלאגן ושצריך לעשות משהו – זה בשבילכם, בין אם אתם בתוך [איראן] ובין אם אתם מחוצה לה. קחו את זה ושלחו את זה לכל מי שרוצה לשמוע את זה"

השידור המאיים התרחש לצד סממני אבל לאומי וקריאות נואשות לתמיכה במשפחת המנהיג. לצד האיומים ברצח, הופיע באנר הקורא לציבור לתרום כסף ל"נדר קורבן" עבור בריאותו של מוג'תבא ח'אמנהאי, בנו של המנהיג העליון.

השילוב בין איומי רצח ברוטליים לבין קריאה לתרומות עבור שלומה של שושלת ח'אמנהאי, מעיד יותר מכל על משטר שנמצא בלחץ פיזי ונפשי כבד.

נראה כי בטהראן כבר "מריחים את הסוף", וכשהקרקע בוערת תחת רגליהם, הכלי היחיד שנותר להם הוא ניסיון להטיל אימה קיצונית על הציבור – צעד שבדרך כלל מאפיין משטרים שמאבדים שליטה.