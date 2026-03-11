כיכר השבת
הנכה העליון: אלו הפציעות מהן סובל המנהיג החדש של איראן

מקורות באיראן ובישראל מאשרים: המנהיג החדש סובל משבר בכף הרגל ופציעות קלות נוספות • נותר במקום מוגן מאז המינוי | הפרטים המלאים (בעולם)

מוג'תבא ח'אמנאי, המנהיג העליון החדש של , נפצע ביום הראשון למתקפת ההפצצות המשולבת שביצעו ארצות הברית וישראל נגד איראן. על פי מקור המעורה בפרטים ששוחח עם CNN, ח'אמנאי סובל משבר בכף הרגל לצד פציעות קלות נוספות.

לפי אותו מקור, המנהיג בן ה-56 סובל גם משטף דם סביב העין השמאלית וכן מחתכים קטנים בפניו. הפציעות אירעו במהלך התקיפה הראשונה ב-28 בפברואר, בה חוסל אביו עלי ח'אמנאי יחד עם אמו, אשתו ובנו של מוג'תבא.

מוקדם יותר מסר מקור ישראלי ל-CNN כי ח'אמנאי נפצע במהלך ניסיון חיסול שבוצע נגדו בשבוע שעבר. בימים האחרונים נפוצו דיווחים והשערות רבות לגבי מצבו הבריאותי של המנהיג החדש, שטרם הופיע בציבור מאז מינויו.

שלושה גורמים איראניים שדיברו בעילום שם מסרו כי ח'אמנאי נמצא כעת במבנה מאובטח תחת הגבלות תקשורת מחמירות.

על פי אותם מקורות, המנהיג החדש נמצא בהכרה מלאה, והסיבה להיעדרותו מהעין הציבורית משלבת בין מצבו הרפואי לבין החשש שכל תקשורת חיצונית תחשוף את מיקומו ותסכן את חייו.

