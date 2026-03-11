כיכר השבת
המשטרה חוקרת

תיעוד מחריד: ישראלי הותקף באכזריות לאחר שנשמע מדבר בעברית | צפו 

מספר גברים תועדו בארה"ב כשהם מתנפלים על ישראלי לאחר שנשמע מדבר בעברית, מפילים אותו לרצפה ותוקפים אותו באגרופים | במשטרה המקומית הודיעו כי האירוע נחקר כחשד לפשע שנאה אנטישמי (בעולם)

1תגובות
רגעי התקיפה
רגעי התקיפה| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות
רגעי התקיפה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

עימות אלים פרץ בסוף השבוע בעיר סן חוזה שבקליפורניה, כאשר מספר גברים תועדו במצלמה כשהם מתנפלים על ישראלי, מפילים אותו לרצפה ומחזיקים אותו בכוח. במשטרה המקומית הודיעו כי האירוע נחקר כחשד לפשע שנאה אנטישמי.

התקרית התרחשה ביום ראשון אחר הצהריים במתחם הקניות והבילוי הפופולרי Santana Row בעיר. האירוע החל בעימות מילולי שהסלים לעימות פיזי, ובמהלכו על פי החשד השמיעו התוקפים ביטויים אנטישמיים.

לפי המשטרה, שלושה גברים התקרבו לשני גברים אחרים, והעימות ביניהם התפתח במהירות לאלימות. שני הקורבנות נפצעו באורח קל.

בתיעוד שפורסם מהזירה, שצולם באזור מסעדות פתוח במתחם, נראה צעיר מכה שוב ושוב אדם השוכב על הקרקע, בזמן שחשוד נוסף אוחז ברגלו של הקורבן ומונע ממנו לקום. ברקע נשמעים עוברי אורח צועקים לעבר התוקפים להפסיק את התקיפה. לאחר מכן נראים החשודים נמלטים מהמקום.

המשטרה מסרה כי החשודים עזבו את הזירה עוד לפני הגעת הכוחות. צוותים רפואיים בדקו במקום את שני הנפגעים שטופלו בגין פציעות קלות.

לפי דיווח ברשת החברתית X של החשבון “The Jewish Ally”, התקיפה אירעה לאחר שהתוקפים שמעו את הקורבנות מדברים בעברית. במשטרה ציינו כי החקירה עדיין נמשכת.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
האנטישמיות מרימה את ראשה בעוצמה, כמו מאז אף אחד לא התערב לטובת היהודי,
מרדכי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר