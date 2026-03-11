עימות אלים פרץ בסוף השבוע בעיר סן חוזה שבקליפורניה, כאשר מספר גברים תועדו במצלמה כשהם מתנפלים על ישראלי, מפילים אותו לרצפה ומחזיקים אותו בכוח. במשטרה המקומית הודיעו כי האירוע נחקר כחשד לפשע שנאה אנטישמי.

התקרית התרחשה ביום ראשון אחר הצהריים במתחם הקניות והבילוי הפופולרי Santana Row בעיר. האירוע החל בעימות מילולי שהסלים לעימות פיזי, ובמהלכו על פי החשד השמיעו התוקפים ביטויים אנטישמיים.

לפי המשטרה, שלושה גברים התקרבו לשני גברים אחרים, והעימות ביניהם התפתח במהירות לאלימות. שני הקורבנות נפצעו באורח קל.

בתיעוד שפורסם מהזירה, שצולם באזור מסעדות פתוח במתחם, נראה צעיר מכה שוב ושוב אדם השוכב על הקרקע, בזמן שחשוד נוסף אוחז ברגלו של הקורבן ומונע ממנו לקום. ברקע נשמעים עוברי אורח צועקים לעבר התוקפים להפסיק את התקיפה. לאחר מכן נראים החשודים נמלטים מהמקום.

המשטרה מסרה כי החשודים עזבו את הזירה עוד לפני הגעת הכוחות. צוותים רפואיים בדקו במקום את שני הנפגעים שטופלו בגין פציעות קלות.

לפי דיווח ברשת החברתית X של החשבון “The Jewish Ally”, התקיפה אירעה לאחר שהתוקפים שמעו את הקורבנות מדברים בעברית. במשטרה ציינו כי החקירה עדיין נמשכת.