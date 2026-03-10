שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף אמר היום (שלישי) כי יגיע ככל הנראה לישראל בשבוע הבא, ואישר כי יכולות ההעשרה של איראן כמעט הושמדו לחלוטין.

עם זאת, שליח הנשיא אמר כי הוא עדיין לא בטוח לגבי תאריך הביקור שלו בישראל. ויטקוף התייחס גם לאפשרות לקיים שיחות עם האיראנים

"השמדנו כמעט לחלוטין את כל יכולות ההעשרה של איראן - עכשיו בואו נראה אם האיראנים ירצו לדבר איתנו", אמר ויטקוף בראיון.

וויטקוף הסביר בראיון מדוע החליטה ארה"ב לתקוף באיראן. לדבריו, "איראן יכולה הייתה להשתמש באורניום המועשר שברשותה כדי לייצר פצצה מלוכלכת בתהליך פשוט ומהיר". לדבריו, "מדובר בפרט מהותי שרבים נמנעים מלעסוק בו, אך הוא מהווה חלק משמעותי מהאיום הנשקף מתכנית הגרעין של טהרן". ויטקוף ציין כי "הם יכלו בקלות לקחת את החומר המועשר ב-60% ולבצע ממנו פצצה מלוכלכת. זה היה יכול להיות שלב קל מאוד".

הנתונים שהציג ויטקוף מצביעים על כך שבידי איראן הצטברו 460 קילוגרם של אורניום מועשר ברמה של 60%. הוא הבהיר כי לרמת העשרה כזו אין כל הצדקה אזרחית וכי "אין שום סיבה להיות ברמה של 60%, שום סיבה, אפס סיבות, אלא אם כן אתה חותר לנשק". עוד הוסיף כי איראן נמצאת במרחק של שבוע עד עשרה ימים בלבד מהגעה לרמת העשרה צבאית, וכי כמות החומר שבידיה מספיקה לייצור של 11 פצצות גרעיניות.

בהתייחסו ליכולות הטכניות של איראן, הסתמך ויטקוף על דוחות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית המאשרים כי המדינה מבצעת ניסויים בחימוש גרעיני כבר למעלה משני עשורים. הוא העריך כי המרחק של טהרן מייצור פצצה אינו רב, וציין כי "זה לא יהיה הרבה עבורם לייצר נשק מסוג וינטג' של מלחמת העולם השנייה". לדבריו, "כולם ידעו שהם בוחנים חימוש מאז 2003. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית העידה על כך. לכן אנו יודעים שהם ביצעו כל מיני ניסויים בנשק".

בנוגע למגעים הדיפלומטיים שניהל יחד עם ג'ארד קושנר מול הנציגים האיראנים, הסביר ויטקוף כי ההתנהלות של טהרן העידה על חוסר רצון להגיע לפתרון ממשי. הוא תיאר מצב שבו האיראנים הגיעו לשולחן המשא ומתן תוך עמידה על זכותם להמשיך בהעשרה, למרות הקרבה המיידית ליכולת צבאית.

לדבריו, "להתחיל את השיחה עם ההנחה שהם זכאים להעשיר, עם ההנחה הנוספת שיש להם חומר העשרה המספיק ל-11 פצצות, במרחק של שבוע עד שבוע וחצי מרמה של נשק, ושהם לא עומדים לתת לנו בדרכים דיפלומטיות את מה שהם טוענים שלא יכולנו לנצח מבחינה צבאית - זו הייתה סיבה מספקת עבורנו לקבוע שהם לא היו שם כדי לנהל משא ומתן תכליתי על הסדר דיפלומטי לסכסוך הזה".