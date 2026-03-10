מה עובר עליו? הבכיר האיראני פרסם פוסט אחד ב-7 שפות

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן מזהיר כי לא יתאפשר ביטחון בנתיב השיט האסטרטגי תחת המתקפות, ומשיב לאיומי הנשיא טראמפ בסדרת פוסטים שפורסמו בשש שפות שונות.

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לריג'אני, פרסם היום סדרת הצהרות חריפות ברשת החברתית X, המופנות לקהילה הבינלאומית ולנשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בפוסטים שנכתבו באנגלית, ערבית, פרסית, מנדרינית, רוסית וצרפתית, התייחס לריג'אני למצב המתוח במצר הורמוז ושלח מסר מאיים לוושינגטון בעקבות הצהרותיו האחרונות של הנשיא האמריקני.

לריג'אני הבהיר בדבריו כי גורלו של נתיב השיט הקריטי תלוי בהפסקת הלחימה באזור. "מצר הורמוז יהיה או מצר של שלום ושגשוג לכולם, או שהוא יהיה מצר של תבוסה וסבל עבור 'מחרחרי המלחמה'", כתב הבכיר האיראני. הצהרתו הגיעה שעות ספורות לאחר שטראמפ איים כי איראן תוכה "פי 20 חזק יותר" אם תפגע בזרימת הנפט העולמית.

בתגובה ישירה לאיומי הנשיא האמריקני, כתב לריג'אני כי "העם האיראני אינו ירא מהאיומים הריקים שלך; גם אלו שהיו גדולים ממך נכשלו בניסיון למחוק אותו. לכן היזהר פן תהיו אתם אלו שייעלמו". דברים אלו מגיעים על רקע הדיווחים כי מצר הורמוז נותר חסום כמעט לחלוטין לתנועת מכליות בעקבות תקיפות איראניות על כלי שיט, שהתבצעו בתגובה למבצע הצבאי של ארה"ב וישראל ברפובליקה האסלאמית.

בנוסף, תקף לריג'אני את יוזמתו של נשיא צרפת, עמנואל מקרון, להקים כוח משימה ימי הגנתי לפתיחת המצר מחדש. לטענתו, כל ניסיון להסדיר את הביטחון באזור מצד בעלות בריתה של ארה"ב נידון לכישלון כל עוד המערכה הצבאית נמשכת. "לא סביר שביטחון כלשהו יושג במצר הורמוז בתוך להבות המלחמה שהציתו ארצות הברית וישראל באזור", כתב, והוסיף כי איראן מסרבת לכל ערוץ של משא ומתן עם הממשל בוושינגטון.