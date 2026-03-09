במסגרת אירוע שנערך אמש (ראשון) באו"ם לציון יום האישה הבינלאומי, שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, אירח היום את ראהלה אמירי .

אמירי, היא צעירה איראנית שאיבדה את עינה הימנית לאחר שנורתה על ידי כוחות המשטר במהלך הפגנות המחאה באיראן.

אמירי נפצעה במהלך הדיכוי האלים של ההפגנות נגד המשטר האיראני והפכה לאחד הסמלים של מחאת האזרחים נגד הדיכוי והאלימות שמפעיל המשטר כלפי אזרחיו.

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון אמר: "הסיפור של ראהלה אמירי חושף לעולם את פניו האמיתיות של המשטר האיראני. בזמן שהמשטר בטהרן מפיץ טרור ברחבי המזרח התיכון ומאיים על העולם כולו, הוא גם יורה במפגינות ומפגינים שמעזים לדרוש חירות בארצם. הקהילה הבינלאומית לא יכולה להמשיך להתעלם מהפשעים הללו."