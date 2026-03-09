כיכר השבת
הצביעות של העולם

"חושף את הפנים האמיתיות של המשטר" | השגריר באו"ם והצעירה האיראנית זעזעו את כולם

השגריר דנון אירח באו"ם צעירה איראנית שאיבדה את עינה מירי כוחות המשטר האיראני וחשף את סיפורה המזעזע מעל בימת האו"ם של המשטר הרצחני (חדשות מלחמה)

2תגובות
דנון עם הצעירה האיראנית (צילום: ללא קרדיט)

במסגרת אירוע שנערך אמש (ראשון) באו"ם לציון יום האישה הבינלאומי, שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, אירח היום את ראהלה אמירי .

אמירי, היא צעירה איראנית שאיבדה את עינה הימנית לאחר שנורתה על ידי כוחות המשטר במהלך הפגנות המחאה ב.

אמירי נפצעה במהלך הדיכוי האלים של ההפגנות נגד המשטר האיראני והפכה לאחד הסמלים של מחאת האזרחים נגד הדיכוי והאלימות שמפעיל המשטר כלפי אזרחיו.

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון אמר: "הסיפור של ראהלה אמירי חושף לעולם את פניו האמיתיות של המשטר האיראני. בזמן שהמשטר בטהרן מפיץ טרור ברחבי המזרח התיכון ומאיים על העולם כולו, הוא גם יורה במפגינות ומפגינים שמעזים לדרוש חירות בארצם. הקהילה הבינלאומית לא יכולה להמשיך להתעלם מהפשעים הללו."

0 תגובות

2
סוף סוף עושים הסברה
אדיר
1
לא מבינה למה אתם כותבים כותרת שגויה ובתוך הכתבה אחרת שאיבדה מאור עיניה בעין ימין
למה אתם מסלפים?

כיכר השבת
