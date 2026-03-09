נשיא צרפת עמנואל מקרון הגיע היום (שני) לקפריסין להזדהות בשם אירופה וצרפת עם המדינה האירופית הראשונה שנפגעה מאיראן מזה עשרות שנים.

בהגעתו פגש נשיא צרפת את מיירטי הכטב"מים שנועדו להגן עליו מפני תקיפה איראנית, למרות קשריו עם מדינות האייתולות שבאה לידי ביטוי בשיחתו השבוע עם מקבילו פזשכיאן.

לאחר שלחץ את ידי הנוכחים, נוכח מקרון לזהות מספר חיילים צרפתיים שקיבלו את פניו והוא לחץ את ידיהם בחום.

נשיא צרפת כתב היום אודות ביקורו:

"בהזמנת הנשיא ניקוס כריסטודוולידס, אני בקפריסין, לצד ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטקיס.

ביטחונם של כל האירופאים הוא האינטרס המשותף שלנו. נקטנו מיד בצעדי סולידריות עם קפריסין, שנפגעה ממספר רחפנים וטילים.

פרסנו את הפריגטה לנגדוק ומחלקת הגנה נגד מטוסים של מיסטרל באזור.

אלמנט מרכזי התורם למצב ההגנה הכולל: נושאת המטוסים שארל דה גול וקבוצת התקיפה של נושאות המטוסים שלה נמצאות כעת ליד קפריסין. לפני שאחזור לפריז, אסע לשם כדי להעריך את המצב."