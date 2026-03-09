כיכר השבת
רוח וצלצולים

מקרון פגש מיירטי כטב"מים בקפריסין - ואז זיהה חיילים צרפתיים: כך הוא הגיב

נשיא צרפת עמנואל מקרון הגיע היום לקפריסין כדי להביע את הזדהותה של צרפת ואירופה עם המדינה שנפגעה מירי איראני | בהגעתו הוצגו למקרון מיירטי כטב"מים - ואז הוא זיהה שני חיילים צרפתים (בעולם)

מקרון בקפריסין
מקרון בקפריסין| צילום: צילום: ארמון האליזה
מקרון בקפריסין (צילום: ארמון האליזה)

נשיא צרפת עמנואל מקרון הגיע היום (שני) לקפריסין להזדהות בשם אירופה וצרפת עם המדינה האירופית הראשונה שנפגעה מאיראן מזה עשרות שנים.

בהגעתו פגש נשיא צרפת את מיירטי הכטב"מים שנועדו להגן עליו מפני תקיפה איראנית, למרות קשריו עם מדינות האייתולות שבאה לידי ביטוי בשיחתו השבוע עם מקבילו פזשכיאן.

לאחר שלחץ את ידי הנוכחים, נוכח מקרון לזהות מספר חיילים צרפתיים שקיבלו את פניו והוא לחץ את ידיהם בחום.

נשיא צרפת כתב היום אודות ביקורו:

"בהזמנת הנשיא ניקוס כריסטודוולידס, אני בקפריסין, לצד ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטקיס.

ביטחונם של כל האירופאים הוא האינטרס המשותף שלנו. נקטנו מיד בצעדי סולידריות עם קפריסין, שנפגעה ממספר רחפנים וטילים.

פרסנו את הפריגטה לנגדוק ומחלקת הגנה נגד מטוסים של מיסטרל באזור.

אלמנט מרכזי התורם למצב ההגנה הכולל: נושאת המטוסים שארל דה גול וקבוצת התקיפה של נושאות המטוסים שלה נמצאות כעת ליד קפריסין. לפני שאחזור לפריז, אסע לשם כדי להעריך את המצב."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר