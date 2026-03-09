כך עיוורה ארה"ב את איראן: פיקוד החלל החשאי שהושמד בגל הראשון

כוחות אמריקאים שולטים בשמיים באמצעות שיגורים מהים. - צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של ארה"ב. כוחות אמריקאים שולטים בשמיים באמצעות שיגורים מהים. | צילום: צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של ארה"ב. 10 10 0:00 / 0:39 כוחות אמריקאים שולטים בשמיים באמצעות שיגורים מהים. ( צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של ארה"ב. )

בעוד המערכה נגד משטר האייתוללות ממשיכה להסתער במלוא עוצמתה, נחשפים פרטים נוספים על היעדים האסטרטגיים שהותקפו בגל הראשון של מבצע "זעם אפי". גורמים בפנטגון ובפיקוד המרכז (CENTCOM) אישרו הבוקר כי אחד המתקנים המרכזיים שהושמדו היה תשתית החלל החשאית של משמרות המהפכה - מהלך שפגע אנושות ביכולת התקיפה של איראן.

המתקן, שהוגדר על ידי אדמירל בראד קופר כ"מקביל לפיקוד החלל" האיראני, שימש כמרכז הפיקוד והשליטה של מערך הלוויינים הצבאי. בראש המערכת עמד הלוויין "ח'יאם" (Khayyam), ששימש לניטור פעילות צבאית בישראל ובכל רחבי המזרח התיכון. השמדת האתר אינה רק סמלית - היא פגעה קשות ביכולת המבצעית של המשטר.

מטוס אמריקני על נושאת מטוסים ( צילום: סנטקום )

מערכת העצבים הטכנולוגית מרהיב: הבית הלבן מפרסם תיעודים מהתקיפות באיראן ומתחייב: "ילמדו בקרוב" יוסי נכטיגל | 19:20 לפי גורמי ביטחון, האתר סיפק נתוני ניווט ומיקום קריטיים עבור הטילים הבליסטיים והכטב"מים של איראן. מערכות אלו אפשרו למשמרות המהפכה לכוון את נשקם בדיוק יחסי לעבר מטרות בישראל ובמדינות המפרץ. השמדת התשתיות הללו פגעה אנושות ביכולת הדיוק של הכוח האיראני. "מאז התקיפה נרשמה ירידה חדה ביכולת השיגור של איראן", ציין אדמירל קופר בהצהרתו. "הם פשוט איבדו את היכולת לראות ולהגיב". הפגיעה במתקן החלל משתלבת במגמה רחבה יותר של פגיעה בתשתיות הטכנולוגיות המתקדמות של המשטר.

מפקד סנטקום בראד קופר ( צילום: מסך, מתוך X )

מעבר ללוויינים: לוחמה אלקטרונית ו-ICBM

מעבר למערך הלוויינים, האתר הכיל מערכות לוחמה אלקטרונית מתקדמות שנועדו לשבש אותות GPS ותקשורת של כוחות המערב. אך הדאגה העיקרית במערב נוגעת לטכנולוגיית השיגור: המתקנים שנפגעו נחשבים לחלק בלתי נפרד מהתשתית לפיתוח טילים בליסטיים בין-יבשתיים (ICBM) - כאלו המסוגלים לשאת ראש קרב למרחקים עצומים.

בפנטגון מבהירים: לא מדובר רק בפגיעה בנשק הקיים, אלא בערעור מוחלט של היכולת הטכנולוגית והתעשייתית של איראן לפתח מערכות תקיפה מתקדמות בעתיד. המהלך משתלב בתמונה רחבה יותר של פגיעה במתקני ייצור הטילים.

מטוסי הקרב של ארה"ב ( צילום: פיקוד מרכז של ארה"ב (סנטקום) )

השלכות אסטרטגיות

השמדת מרכז הפיקוד של מערך החלל האיראני מהווה מהלך אסטרטגי משמעותי במערכה. כידוע, ישראל וארצות הברית השיגו עליונות אווירית כמעט מוחלטת בשמי איראן, כאשר למעלה מ-150 מערכות הגנה אווירית הושמדו עד כה. הפגיעה ביכולת הניווט והמיקום מוסיפה שכבה נוספת לשיתוק המערך הצבאי האיראני.

גורמי ביטחון מעריכים כי הפגיעה במתקן החלל תשפיע לטווח ארוך על יכולת איראן לאיים על ישראל ועל בעלות בריתה באזור. המשטר יידרש להשקיע משאבים עצומים בשיקום התשתיות שהושמדו, תהליך שיימשך שנים ארוכות - אם בכלל יתאפשר תחת המשך הלחץ הצבאי והכלכלי.

עוד יעודכן.