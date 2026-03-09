המחיר נחשף: 8 כטב"מי צה"ל הופלו בשמי איראן; אבדות גם לארה"ב

מטוסי F-15 של צבא ארה"ב , מוכנים לפעילות לאורך כל היממה - צילום: מרכז חיל האוויר האמריקאי @USAFCENT מטוסי F-15 של צבא ארה"ב , מוכנים לפעילות לאורך כל היממה | צילום: צילום: מרכז חיל האוויר האמריקאי @USAFCENT 10 10 0:00 / 0:16 מטוסי F-15 של צבא ארה"ב , מוכנים לפעילות לאורך כל היממה ( צילום: מרכז חיל האוויר האמריקאי @USAFCENT )

בעוד מבצע "זעם אפי" ממשיך להסתער במלוא עוצמתו, נתונים חדשים המבוססים על ניתוח תצלומי לוויין ומקורות גלויים (OSINT) חושפים תמונה מורכבת יותר מזו שהוצגה בימים הראשונים. למרות השליטה האווירית הרחבה של בעלות הברית, איראן מצליחה לגבות מחיר כבד מכוחות התקיפה - עובדה המעידה על חוסנה של רשת ההגנה האווירית האיראנית.

על פי דיווח של אתר 'Defence Blog', נכון לשבוע השני של המלחמה, צה"ל איבד לא פחות משמונה כלי טיס בלתי מאוישים מהמתקדמים בעולם. בין הכטב"מים שהופלו: שלושה כלי טיס מסוג "איתן" (Heron TP) - ענק האיסוף של התעשייה האווירית הישראלית, ארבע מערכות "הרמס 900" - חוט השדרה של חברת אלביט, וכלי נוסף שטרם זוהה באופן רשמי.

הפלת הכטב"מים הללו, שמהווים את "העיניים" של ישראל בשמי איראן ומספקים מודיעין קריטי לתקיפות, מעידה על כך שסוללות הטילים האיראניות עדיין רחוקות מנטרול מוחלט. כידוע, כטב"מי האיתן והרמס משמשים לאיסוף מודיעין בזמן אמת, כיוון טילים ותקיפות מדויקות - ואובדנם פוגע ביכולת המבצעית של צה"ל. באיראן הודו רשמית: המנהיג העליון החדש נפצע במהלך המלחמה אריה רוזן | 21:23 גם הכוחות האמריקאיים ספגו אבדות כואבות. על פי הנתונים, שלושה כטב"מי MQ-9 Reaper - מטוסי הריגול המתקדמים של חיל האוויר האמריקאי - הופלו במהלך משימות מודיעין מעל שטח איראן. אולם האירוע החריג והכואב ביותר נרשם בגזרת מטוסי הקרב: שלושה מטוסי F-15E Strike Eagle אבדו בתקרית קשה של "אש כוחותינו".

המטוסים, כך עולה מהדיווחים, נפגעו בזמן שעסקו ביירוט נחילי כטב"מים איראניים שתקפו בסיסים באזור הפרץ. האירוע מדגיש את הכאוס המבצעי ואת המורכבות הרבה של לחימה בשמי המזרח התיכון, שם פועלים בו-זמנית עשרות מטוסים, כטב"מים וטילים - ולעיתים קורים טעויות קטלניות.

מומחי ביטחון המנתחים את הנתונים מדגישים כי בניגוד להצהרות המוקדמות על השגת שליטה אווירית מלאה, המציאות מורכבת יותר. רשת ההגנה האווירית האיראנית, הכוללת מכ"מים בשכבות שונות, מרכזי פיקוד ניידים וסוללות טילים מתקדמות, ממשיכה להוות אתגר משמעותי לכוחות התקיפה.

במערכת הביטחון הישראלית מבינים כעת כי הכרעת המערכות האיראניות דורשת "מלחמת התשה" טכנולוגית ושחיקה ארוכת טווח של סוללות הטילים, ולא רק מכת בזק חד-פעמית. כל סוללת טילים שמושמדת מחליש את יכולת ההגנה האיראנית, אך התהליך איטי ודורש סבלנות מבצעית.

יצוין כי למרות האבדות, בעלות הברית ממשיכות לשמור על עליונות אווירית משמעותית. על פי נתוני צה"ל, כ-3,500 תקיפות בוצעו עד כה בעומק איראן, במהלכן הוצאו משימוש 150 מערכות הגנה אווירית. אולם הנתונים החדשים מזכירים כי גם במלחמה המוצלחת ביותר, האויב מצליח להשיב מכה - ומחיר הדם והציוד הוא חלק בלתי נמנע מהמאבק.

בימים הקרובים צפויה המשך הסלמה בתקיפות, כאשר המטרה המרכזית היא להשיג שליטה אווירית מלאה גם במזרח איראן - אזורים שעד כה נותרו מחוץ לטווח התקיפות הישראליות. רק אז, כך מעריכים בפיקוד, ניתן יהיה לטעון כי הושגה דומיננטיות אווירית מוחלטת מעל כל שטח איראן.