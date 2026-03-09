כיכר השבת
"אל תשלחו אותן למות": טראמפ מציע מקלט לשחקניות האיראניות ששידרו מצוקה

הנשיא האמריקני פרסם קריאה דרמטית להציל את שחקניות הכדורגל האיראניות שסירבו לשיר את ההמנון • השחקניות סימנו אותות מצוקה דרך חלונות האוטובוס בחזרה לאיראן | "אל תשלחו אותן למוות" (בעולם)

הנבחרת מסמנת לפי דיווחים אותות מצוקה מהאוטובוס (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

נשיא דונלד טראמפ פרסם קריאה לממשלת אוסטרליה להעניק מקלט מדיני לשחקניות נבחרת הנשים של בכדורגל, לאחר שהן סירבו לשיר את ההמנון הלאומי במהלך טורניר גביע אסיה ושידרו אותות מצוקה.

"אוסטרליה עושה טעות הומניטרית נוראה בכך שהיא מאפשרת לנבחרת הנשים הלאומית של איראן בכדורגל להיות מוחזרת בכפייה לאיראן, שם הן ככל הנראה ייהרגו", כתב ברשת החברתית שבבעלותו.

הנשיא הוסיף והבהיר: "אל תעשו זאת, אדוני ראש הממשלה - העניקו להן מקלט מדיני. ארצות הברית תקבל אותן אם אתם לא תעשו זאת". המהלך מגיע על רקע דיווחים מדאיגים על גורלן של השחקניות, שנתפסו מבצעות מחוות מצוקה דרך חלונות האוטובוס בדרכן חזרה לאיראן.

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

"בוגדות בזמן מלחמה"

המעשה של השחקניות, שסירבו לשיר את ההמנון זמן קצר לאחר חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי בידי ישראל, נתפס כהתרסה פומבית נגד המשטר בטהראן. בתקשורת הממלכתית האיראנית כינו את השחקניות "בוגדות בזמן מלחמה", דבר המעיד על החומרה שבה רואה המשטר את מעשיהן.

על פי דיווחים, בעת שחזרו השחקניות באוטובוס לאיראן, הן נראו מבצעות דרך חלונות האוטובוס מחוות יד המזוהה בעולם כסימן מצוקה, המכונה אות SOS.

קריאות בינלאומיות להצלת השחקניות

העיתונאית והפעילה האיראנית-אמריקנית מסיח אלינז'אד פרסמה ברשת החברתית X קריאה למדינות המערב לפעול להגנת השחקניות, בטענה כי החזרתן לאיראן עלולה לסכן אותן באופן ממשי.

אלינז'אד קראה לממשלת אוסטרליה להעניק לשחקניות הגנה ולאפשר להן מקלט. "אל תשלחו אותן חזרה לסכנה", הדגישה, והוסיפה כי השחקניות מבקשות עזרה לאחר שהעזו להביע מחאה פומבית נגד המשטר.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

