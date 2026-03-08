שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י העניק היום (ראשון) ראיון לרשת NBC, במהלכו טען כי ארצו לא תקפה את מדינות המפרץ השכנות.

בתגובה, שאלה אותו העיתונאית, "אם איראן לא תקפה, מדוע הנשיא התנצל בפני השכנות?"

עראקצ'י, שנראה מעט מופתע מהשאלה, ענה שאיראן התנצלה בפני המדינות השכנות על "חוסר הנוחות שנגרמה להם בגלל התקיפות של האמריקנים על איראן" (...)

"למעשה, ארה"ב היא זו שצריכה להתנצל בפניהם", אמר ערקצ'י לעיתונאית המופתעת.

יירוטי לייזר במהלך המלחמה? תיעוד שהופץ שיגע את הרשת אריה רוזן | 17:00

"ראשית, התנצלות בתרבות שלנו היא סימן לכבוד וכוח", הטעים שר החוץ האיראני.

"שנית, הוא התנצל בפני עמי האזור על אי הנוחות שחוו עקב התוקפנות מצד ארצות הברית והתגמול שלנו.

אז, למעשה, נשיא ארצות הברית הוא זה שצריך להתנצל בפני תושבי האזור והעם האיראני על ההרג וההרס שהם גרמו לנו."

במהלך הראיון, נראתה לצד שר החוץ האיראני תמונתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, עליה סרט שחור לאות אבל.