כיכר השבת
"סימן לכבוד וכוח"

ערקצ'י נשאל: "אם לא תקפתם - מדוע התנצלתם?" - זו התשובה המשעשעת שסיפק

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הכחיש בראיון כי איראן תקפה את שכנותיה המפרציות | המגישה הקשתה: "אם כן, מדוע הנשיא שלכם התנצל", וזו התשובה המשעשעת שנתן (חדשות) 

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י העניק היום (ראשון) ראיון לרשת NBC, במהלכו טען כי ארצו לא תקפה את מדינות המפרץ השכנות.

בתגובה, שאלה אותו העיתונאית, "אם לא תקפה, מדוע הנשיא התנצל בפני השכנות?"

עראקצ'י, שנראה מעט מופתע מהשאלה, ענה שאיראן התנצלה בפני המדינות השכנות על "חוסר הנוחות שנגרמה להם בגלל התקיפות של האמריקנים על איראן" (...)

"למעשה, ארה"ב היא זו שצריכה להתנצל בפניהם", אמר ערקצ'י לעיתונאית המופתעת.

"ראשית, התנצלות בתרבות שלנו היא סימן לכבוד וכוח", הטעים שר החוץ האיראני.

"שנית, הוא התנצל בפני עמי האזור על אי הנוחות שחוו עקב התוקפנות מצד ארצות הברית והתגמול שלנו.

אז, למעשה, נשיא ארצות הברית הוא זה שצריך להתנצל בפני תושבי האזור והעם האיראני על ההרג וההרס שהם גרמו לנו."

במהלך הראיון, נראתה לצד שר החוץ האיראני תמונתו של המנהיג העליון עלי חמינאי, עליה סרט שחור לאות אבל.

