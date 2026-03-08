נכס בשדרת המיליארדרים בלונדון - מוג'תבא חמינאי ( צילום: רשתות חברתיות )

בעוד איראן מלקקת את פצעיה לאחר חיסולו של עלי חמינאי ב-28 בפברואר 2026, הדמות המרתקת והמרכזית ביותר כיום בטהראן היא ללא ספק בנו, מוג'תבא חמינאי.

רק הבוקר (ראשון) חשבון הטוויטר (X) של המוסד בפרסית העלה תהייה מסתורית שהציתה את הרשת: "מדוע מוג'תבא חמינאי שרף את צוואת אביו?" - ולמוסד פתרונים. מוג'תבא (56), שנחשב במשך שנים לאיש החזק מאחורי הקלעים וכ"שומר הסף" של אביו, מסומן כעת כיורש המיועד והמועמד המוביל לתפקיד המנהיג העליון הבא.

המוסד בפרסית: ״מוג'תבא חמינאי שרף את צוואת אביו״ ( צילום: החשבון הרשמי )

במקביל למתח הפוליטי, מוג'תבא עצמו הפך למטרה; ב-6 במרץ 2026 דווח כי הוא שרד ניסיון חיסול בתקיפה אווירית בטהראן, ממנה יצא פצוע קל בלבד. למרות הניסיונות לפגוע בו, נראה כי הוא ממשיך לבסס את אחיזתו, כשהוא נהנה מתמיכה משמעותית של משמרות המהפכה.

בעוד הוא מציג חזות של איש דת אדוק, תחקירים בולטים חשפו רשת פיננסית חובקת עולם המקושרת למוג'תבא. לפי הדיווחים (דיילי מייל ועוד) מוג'תבא מחזיק בנכסים בשווי של כ-100 מיליון ליש"ט ברחוב היוקרתי The Bishops Avenue שבצפון לונדון, המוכר כ"שורת המיליארדרים".

מדובר בפורטפוליו הכולל 11 נכסים (ביניהם אחוזות שנקנו במצב מוזנח ושופצו), המוחזקים באמצעות רשת סבוכה של חברות קש ואנשי קש, בראשם איש העסקים האיראני עלי אנסארי. לפי חלק מהתחקירים הנכסים גם משקיפים על שגרירות ישראל באזור.

מעבר ללונדון, התחקירים חשפו רשת אירופית רחבה יותר בשווי מוערך של כ-400 מיליון אירו, הכוללת את מלון חמשת הכוכבים הילטון פרנקפורט גראבנברוך בגרמניה, אתר גולף ונופש במיורקה שבספרד ומלון סקי באוסטריה. הנכסים הללו מנוהלים ברובם על ידי איש העסקים האיראני עלי אנסארי, שסומן כמתווך המרכזי של מוג'תבא באירופה ושנמצא תחת סנקציות בריטיות.

שורת המיליארדרים בלונדון ( צילום: גוגל מפות )

מקור המימון לאימפריה זו מגיע על פי החשד מהכנסות נפט איראני שנותבו דרך מוסדות פיננסיים בשווייץ, ליכטנשטיין ואיחוד האמירויות, תוך עקיפת הסנקציות הבינלאומיות שהוטלו על מוג'תבא כבר ב-2019.

בנוסף לנדל"ן, מוג'תבא מעורב גם בעסקאות ענק במטבעות דיגיטליים, כאשר דיווחים מצביעים על כך שהוא לבדו העביר כ-328 מיליון דולר בקריפטו לחשבונות בדובאי.

הניגוד החריף בין אורח החיים הראוותני הזה לבין הדימוי הדתי והסגפני שהוא מנסה לשמר בטהראן, מעורר התנגדות עזה בקרב חלקים מהעם האיראני ומהנהגת הדת, המזהים שוב ושוב ושוב שלטון אסלאמי שושלתי ומושחת.