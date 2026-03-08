כיכר השבת
בגידה בקרמלין?

"כמעט נחנקתי": הרגע המביך של פוטין בסרטון לכבוד 'יום האשה'

תיעוד גולמי של ולדימיר פוטין, שדלף לרשת והפך ל"גול העצמי של השנה" חושף את הנשיא כשהוא נאבק בשיעול כבד וקוטע את צילומי הברכה הרשמית תוך שהוא מודה בפני אנשיו: "כמעט נחנקתי" (חדשות בעולם)

פוטין נחנק בסרטון

במשך שנים, הקפיד להציג לעולם תמונה בלתי מנוצחת של מנהיג חזק, יציב וחסר פגמים. אך השבוע, רגע אחד של חוסר תשומת לב, או אולי חבלה מכוונת, סדק את המצג המלוטש הזה והותיר את רוסיה ואת העולם כולו בסימן שאלה.

הכול התחיל בצילומי הברכה הרשמית של פוטין לרגל יום האישה הבינלאומי שחל ב-8 במרץ. בעוד שהגרסה הסופית וה"נקייה" הופצה כרגיל, גרסה גולמית ולא ערוכה דלפה בטעות (או שלא) והתפשטה כאש בשדה קוצים ברשתות החברתיות. בסרטון נראה הנשיא הרוסי כשהוא מסיים "טייק" אחד, ולפתע נתקף בשיעול כבד, מצביע על גרונו ומבקש לבצע הקלטה נוספת.

הסרטון חושף את פוטין ברגעים שבדרך כלל נמחקים בחדרי העריכה של התעמולה הרוסית. לאחר שבירך את הנשים בבריאות וברווחה, פוטין נשמע אומר לאנשי הצוות:

גוגל מוגל או רעל?
גוגל מוגל או רעל?| צילום: צילום: רשתות חברתיות
גוגל מוגל או רעל? (צילום: רשתות חברתיות )

"כן, אתם יודעים, תנו לי להגיד את זה שוב, כי... כן, כמעט התחלתי להשתעל. דיברתי המון."

כשמישהו מהנוכחים מציע לו עזרה ושואל: "אולי להביא [משהו/מים]?", פוטין מסרב בנחרצות ואומר: "לא. בואו נעבוד." מיד לאחר מכן הוא חוזר לדמות הממלכתית ופותח שוב: "נשים יקרות, אני שמח לברך אתכן בכנות לרגל יום האישה הבינלאומי."

הדלפת הסרטון הגולמי הוא גול העצמי מצד מערך התעמולה הרוסי. בעוד שבאופן רשמי מדובר בתקלה טכנית של אנשי המקצוע שפרסמו בטעות את הגרסה הלא ערוכה, בקרב המעגלים הפוליטיים ברוסיה החלו לצוץ שמועות עקשניות על כך שלא מדובר בטעות.

כך או כך, הסרטון המדמם והלא ערוך של פוטין הפך לשיחת היום, גולשים רבים העלו חשש ממשי ל"תאונות" מצערות שעתידיות לפקוד את אנשי הסושיאל של פוטין.

כיכר השבת
