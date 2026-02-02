כיכר השבת
"קשרו אותי לעץ": חייל מסויט שחזר מהחזית התבצר עם רימון בחנות וחשף את הזוועות

בין "מטחנות בשר" לשיטות גולאג מודרניות: כך דוחקים מפקדים רוסים את "האליטה החדשה" של פוטין אל קצה גבול הייאוש | מאירוע בני הערובה המטלטל בחנות ועד לתיעודים של חיילים הכבולים לעצים תחת אש האמת מאחורי המשמעת בצבא רוסיה נחשפת (חדשות בעולם)

חייל רוסי קשור לעץ כעונש יומיומי - החייל הרוסי משתלט על החנות (צילום: מסך)

אירוע בני ערובה דרמטי שהתרחש בימים האחרונים ב חושף את התמוטטות המשמעת והאכזריות הקיצונית בתוך שורות הצבא הרוסי. סרגיי קונסטנטינוב, חייל המזוהה כחלק מ"האליטה החדשה" של פוטין שחזר מהחזית באוקראינה, השתלט על חנות מקומית כשהוא חמוש ברימון רסס מסוג F1 שלוף נצרה.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות, נראה קונסטנטינוב כשהוא במצב נפשי סוער, כשהוא אינו דורש כסף או כלי מילוט, אלא דרישה יוצאת דופן: פגישה עם התובע הצבאי. במהלך התיעוד הוא מצהיר: "אני סרגיי סרגייביץ' קונסטנטינוב, טוראי בחטיבה הממוכנת הנפרדת ה-60... אילצו אותי לעזוב את קו החזית פצוע וללכת ברגל, כי המפקד שלי הבטיח לקשור אותי לעץ למשך הלילה כדי שהציפורים יהרגו אותי, או פשוט לירות בי בעצמו".

קונסטנטינוב הוסיף בייאוש כי כל הפלוגה שלו הושמדה בקרב: "כל הפלוגה שלי מתה. הם מתו בטיפשות".

האיום המבעית על "הציפורים" אינו מקרי, אלא חלק ממערכת ענישה רחבה ואכזרית המכונה בסלנג הצבאי הרוסי "קורבן לבאבא יאגה". מדובר בפרקטיקה שבה מפקדים קושרים חיילים "סרבנים" לעצים בקו החזית, ובכך הופכים אותם למטרות חיות עבור רחפנים אוקראיניים כבדים המכונים "באבא יאגה".

מאיים על בלעי החנות - סרגיי קונסטנטינוב, (צילום: מססך)

מקורות ודיווחים עצמאיים חושפים כי הצבא הרוסי אימץ שיטות המזכירות את מחנות העבודה הסובייטיים (הגולאג) כדי לאכוף משמעת:

מפקדים מקימים יחידות של "אוכפים", לעיתים אוליגרכים או אסירים לשעבר, שתפקידם להכות ולענות חיילים שאינם מצייתים לפקודות. עדויות מצביעות על חיילים שנכבלים באזיקים לרדיאטורים למשך 48 שעות עד שידיהם הופכות לסגולות ומדממות, או נזרקים לבורות ומרתפים צפופים ללא תנאים בסיסיים.

בסרטונים אחרים נראים מפקדים קושרים חיילים הפוכים לעצים ביער מושלג תוך שהם צורחים עליהם: "תאכל את זה! תאכל את זה!" ומכריחים אותם לאכול שלג מהאדמה כעונש על ניסיון נטישת עמדות.

המומחים מצביעים על כך ששימוש באלימות קיצונית זו נועד להכריח את החיילים להשתתף ב"הסתערויות מטחנת בשר" – משימות התאבדות חסרות סיכוי שאף חייל לא היה מבצע מרצונו החופשי. המקרה של קונסטנטינוב והרימון בחנות מספק הצצה נדירה למחיר הנפשי הכבד של החיילים החוזרים מהחזית, כשהם לכודים בין האש האוקראינית לבין מפקדים המאיימים להפוך אותם לטרף לציפורים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

