"לא משתנה בגלל כסף"

המיליארדר הצעיר הופיע עם חור בגרב: תמונה אחת שהסעירה את הרשת

תמונה משעשעת של מיליארדר הקריפטו הצעיר ויטליק בוטרין הפכה במהרה לוויראלית | בוטרין נצפה כשגרב אחת שלו עם חור | הרשתות החברתיות ניצלו את האירוע הקטן הזה, ויצרו סביבו בדיחות רבות (מעניין)

ויטליק בוטרין והחור בגרב (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

הרשת סוערת בגלל חור קטן בגרב של מיליארדר הקריפטו הצעיר ויטליק בוטרין.

הכל התחיל מתמונה של המיליארדר מכנס משקיעים בשם ETH שהתקיים בצ’יאנג מאי, תאילנד, שהפכה במהרה לוויראלית. התמונה תיעדה את בוטרין ברגע יום־יומי, כשהוא לבוש בחולצת טי שחורה ומכנסיים ירוקים כהים, כשגרב אחת שלו נראית עם חור ברור.

הרשתות החברתיות ניצלו את האירוע הקטן הזה, ויצרו סביבו בדיחות רבות. גולשים כתבו תגובות כמו: "דברים קטנים לא מעניינים אותו", ו"לא כולם משתנים בגלל כסף". אחרים צחקו וכתבו: "זו מערכת אוורור מתקדמת למכונה", או "האיש מקדיש 100% מהקשב שלו לשנות את העולם; גרביים לא על המפה".

ויטליק בוטרין, 32, הוא מייסד שותף של את’ריום, פלטפורמה המאפשרת אפליקציות מבוזרות וחוזים חכמים. הוא הציע את את’ריום בשנת 2013 כרשת גמישה יותר מביטקוין, והשיק אותה רשמית ב־2015 יחד עם מספר מייסדים שותפים.

בשנת 2021 הפך בוטרין למיליארדר הצעיר בעולם הקריפטו בעקבות עליית ערך את’ריום, והוא זכה להיכלל ברשימת העשירים של פורבס.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

