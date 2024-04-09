מייסד אמזון, ג'ף בזוס, הכריז בכנס שנערך באיטליה ש"מיליונים יחיו בחלל בעשורים הקרובים" ושמרכזי המידע של הענקיות הטכנולוגיות יעברו למסלול סביב כדור הארץ | בזוס מבטיח - לא מדובר בצורך הישרדותי אלא בבחירה, ורואה בתשתיות החלל הממריאות את הבסיס לתעשיית ה-AI של העתיד | האם זוהי תשובה למתחרה הגדול, אילון מאסק, שחולם על מארס? (בעולם)
הפרס העצום הוענק לאמריקאי מקליפורניה לאחר קרוב לארבעים סיבובים בהם לא זכה אף כרטיס בפרס הראשון של ה'פאוורבול' | הזוכה רכש את כרטיס הלוטו המנצח במכולת מקומית והפך למיליארדר בין לילה | ואלו הם המספרים הזוכים (בעולם)