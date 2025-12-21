כיכר השבת
בדרך לירח?

הסנאט אישר: החבר המיליארדר של מאסק כבש את נאס"א

היסטוריה בנאס"א: היזם והאסטרונאוט הפרטי ג'ארד אייזקמן (42) אושר הלילה בסנאט ברוב של 67 מול 30. המנהל ה-15 של הסוכנות נכנס לתפקיד בשיאה של סערה תקציבית, כשהוא נחוש להחזיר את ארה"ב לירח עד 2028 ולבלום את השאיפות של בייג'ינג (בעולם)

ג'ארד אייזקמן (צילום: ויקיפדיה נאס"א)

עידן חדש בכיבוש החלל האמריקני: לאחר חודשים של חוסר יציבות בהנהגת נאס"א, הסנאט האמריקני שם סוף לגרירת הרגליים ואישר ברוב דו-מפלגתי את מינויו של ג'ארד אייזקמן למנהל הסוכנות. אייזקמן, מיליארדר שפיקד בעבר על שתי משימות פרטיות של SpaceX, הוא האיש שנבחר על ידי הנשיא טראמפ להוביל את המירוץ הטכנולוגי הגורלי מול סין.

הליכה על חבל דק מול אלון מאסק

הדיונים בסנאט לא עברו בשקט. 30 סנאטורים דמוקרטים הצביעו נגד המינוי, תוך שהם מעלים חשש כבד מניגודי עניינים. אייזקמן נחשב למקורב מאוד לאלון מאסק, שחברתו SpaceX מחזיקה בחוזי ענק בשווי מיליארדי דולרים מול נאס"א. למרות הביקורת, 16 דמוקרטים הצטרפו לגוש הרפובליקני כדי להעניק לאייזקמן את המנדט הנדרש לייצוב הסוכנות.

המטרה: הירח, ומאדים באופק אייזקמן נכנס לכיסא המנהל בתקופה של קיצוצים כואבים, כאשר הממשל מציע להפחית כ-25% מתקציב הסוכנות לשנת 2026. בשימועיו הדגיש אייזקמן כי אין זמן לבזבז: "עלינו להאיץ את תוכנית ארטמיס. סין מתכננת נחיתה מאוישת ב-2030, ואנחנו חייבים להיות שם קודם". חזונו כולל החזרת אסטרונאוטים אמריקנים לירח כבר ב-2028, כקרש קפיצה למשימות מאוישות למאדים.

מהשטח אל שולחן המנהל בניגוד למנהלים קודמים שהגיעו מהזירה הפוליטית או הניהולית, אייזקמן מביא איתו ניסיון "רטוב" מהשטח. הוא התפרסם כמי שפיקד על משימת Polaris Dawn וביצע את הליכת החלל המסחרית הראשונה בהיסטוריה. תומכיו בתעשיית החלל טוענים כי הניסיון שלו כטייס וכמפקד משימות הוא בדיוק מה שנאס"א צריכה כדי לנער את הביורוקרטיה ולהחזיר את ארה"ב לעמדת הובלה גלובלית.

