"ספארי אנושי": התפתחות בפרשה המצמררת עשרות שנים אחרי

הפרקליטות האיטלקית פתחה בחקירה פלילית בחשד למעורבות של גבר כבן 80 ב"ספארי אנושי" שנערך בסרייבו במהלך שנות ה־90, שערורייה שנחשפה לאחרונה | על פי החשד, אזרחים שילמו בשעתו עשרות אלפי אירו למיליציות הסרביות כדי לירות על אזרחים (בעולם)

אילוסטרציה (צילום: ב"מ)

פרקליטות מילאנו פתחה בחקירה פלילית ראשונה נגד גבר בן 80 בחשד למעורבות ב"ספארי אנושי" שנערך בסרייבו במהלך שנות ה־90, שערורייה שנחשפה לאחרונה.

כ-11 אלף אזרחים נהרגו מהפגזות ומירי צלפים שביצעו הכוחות הסרביים בבוסניה לעבר סראייבו מהגבעות המקיפות אותה בשנים 1996-1992, עם התפרקות יוגוסלביה והכרזתה של בוסניה כי היא יוצאת לעצמאות.

על פי החשד, אזרחים איטלקים ואזרחים זרים אחרים שילמו בשעתו עשרות אלפי אירו למיליציות הסרביות כדי להגיע לגבעות סראייבו ולירות מהן על אזרחים, במה שקיבל את הכינוי "תיירות-צלפים" ו"ספארי אנושי".

במסגרת בדיקת הפרשה המשטרה עצרה לחקירה גבר איטלקי בן 80 המתגורר בסמוך לעיירה פורדנונה בצפון איטליה, שנחשב לנאשם הראשון שזוהה בפרשה.

האיש, שהיה בעבר נהג משאית, עומד בפני אישומים במספר סעיפים של רצח בכוונה תחילה, עם עבירות מחמירות. לעת עתה לא ברור אם הוא חשוד בביצוע ירי ישיר על אזרחים או בסיוע בתובלה ולוגיסטיקה ללקוחות ששילמו על ה"סיורים" הקטלניים.

