קהילה מוסלמית במזרח לונדון פועלת לגיוס כספים במטרה לרכוש את מבנה בית הכנסת המרכזי של מזרח לונדון ולהפוך אותו למרכז איסלאמי.

בסרטון שהתפרסם היום (חמישי) ברשתות החברתיות, נראה תושב מקומי בלבוש סלאפי כשהוא עומד מול המבנה ההיסטורי ברחוב נלסון 40 בווייטצ'אפל וקורא לתומכיו לתרום כספים לקראת המכירה הפומבית של הנכס.

הדובר הציג את המהלך כהזדמנות לשינוי דמוגרפי וסמלי באזור, תוך שהוא מביע ביטחון ביכולת לגייס את הסכום הנדרש בתוך זמן קצר.

המבנה, המוכר כבית הכנסת נלסון סטריט, צפוי לעלות למכירה פומבית ב-12 בפברואר על ידי חברת אקוויטוס. פדרציית בתי הכנסת, המחזיקה בבעלות על הנכס, הציבה מחיר התחלתי של למעלה מ-2 מיליון ליש"ט. הפרסומים אודות כוונת הגופים המוסלמיים לרכוש את המקום עוררו סערה ציבורית נרחבת ותגובות חריפות ברשת, כאשר רבים רואים בצעד זה עדות נוספת למחיקת המורשת היהודית במזרח לונדון והשתלטות דתית על נכסים היסטוריים.

בית הכנסת הוקם בשנת 1923 ושימש במשך עשרות שנים כמרכז רוחני עבור הקהילה היהודית הענפה שהתגוררה ברובע טאואר המלטס.

בעקבות תהליכים דמוגרפיים שכללו את עזיבת הקהילה היהודית לצפון-מערב לונדון, הצטמצם מספר המתפללים באופן דרמטי. המקום נסגר סופית בשנת 2020, לאחר שנגרמו נזקים כבדים למבנה ובהם קריסת חלק מהתקרה בשל דליפות מהגג, ומאז הוא עומד נטוש ומתפורר.

נכון לעת הזו המבנה טרם נמכר, אך המציאות הדמוגרפית בווייטצ'אפל, שהפכה לאזור בעל רוב מוסלמי מובהק, מגבירה את החשש כי אחד השרידים האחרונים לחיים היהודיים באזור יאבד את צביונו לצמיתות ויהפוך למסגד או למרכז תרבות איסלאמי.