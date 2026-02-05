טראמפ נשאל מי יהיה הנשיא אחריו - בתגובה הוא הכתיר שניים

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נמנע מלקחת צד במחלוקת סביב השאלה מי עשוי להיות המועמד שלו לנשיאות ב‑2028, סגנו ג'יי די ואנס או שר החוץ האמריקני מרקו רוביו.

ואנס, לשעבר סנאטור רפובליקני מאוהיו, הצהיר כי ידבר עם טראמפ על אפשרות ריצה לאחר הבחירות האמצעיות בנובמבר, בעוד שרוביו, לשעבר סנאטור מפלורידה שרץ לנשיאות ב‑2016 והפסיד לטראמפ, לא סגר את הדלת לריצה ב‑2028, אך שבח את ואנס כמועמד פוטנציאלי חזק.

בראיון ל‑NBC News אמר טראמפ כי הוא "נוטה" לתמוך במועמד מסוים, אך אינו רוצה להתעמק בכך בשלב זה. הוא ציין: "יש לנו עוד שלוש שנים. אני לא רוצה להחליט… יש לי שני אנשים שעושים עבודה נהדרת. אני לא רוצה ריב, אבל תראו, ג'יי די מדהים ומרקו מדהים".

טראמפ הוסיף כי השניים יכולים לרוץ יחד על כרטיס אחד, וכינה את שניהם בעלי אינטליגנציה גבוהה מאוד.

לדברי טראמפ, קיימים הבדלים גדולים בסגנון בין השניים, אך שניהם מאוד מתאימים, ואת הצירוף של ואנס ורוביו יהיה "מאוד קשה להביס". הוא הבהיר כי בפוליטיקה אי אפשר לדעת מראש. בראיון, טראמפ גם שוחח על האפשרות התיאורטית של ריצה לתקופת כהונה שלישית, רעיון שהעלה בעבר אך אחר כך ויתר עליו.