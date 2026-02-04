שני תיירים בריטים גורשו מהודו על ידי יחידת החקירות הפליליות של משטרת ראג’סטאן, לאחר שהדביקו מדבקות אנטי ישראלית ברחוב.

הפעולה בוצעה לאחר דיווחים שהתקבלו ב־21 בינואר על הופעת המדבקות, עליהם נכתבו מסרים כמו "תחרימו את ישראל" ו"פלסטין חופשית" בכמה מוקדים בעיר. צוות חקירה של המשטרה איתר את הפעילות ושיוך אותה לשני התיירים הזרים, ששהו בהודו באמצעות ויזות תייר.

לפי המשטרה, מעשיהם מהווים הפרת תנאי הוויזה, האוסרים על מעורבות בפעילויות פוליטיות. השוטרים ציינו כי פעולה המפגינה חוסר כבוד למדינות אחרות תוך שהייה בהודו נחשבת להפרת הכללים.

המדבקות הוסרו לאחר התערבות המשטרה, והנציגים ערכו בדיקות באזורים שבהם מבקרים תיירים זרים כדי לוודא שלא מוצג חומר דומה במרחב הציבורי. הרשויות ציינו כי לא התקבלו תלונות רשמיות מתיירים בקשר למדבקות.