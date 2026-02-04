כיכר השבת
תיירים בריטים הדביקו סטיקרים נגד ישראל בהודו - כך הגיבו השוטרים

שני תיירים בריטים גורשו מהודו לאחר שהדביקו מדבקות אנטי ישראלית ברחוב | השוטרים ציינו כי פעולה המפגינה חוסר כבוד למדינות אחרות תוך שהייה במדינה נחשבת להפרת הכללים (בעולם)

משמאל התיירים שגורשו, מימין המדבקות האנטי ישראליות (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

שני תיירים בריטים גורשו מהודו על ידי יחידת החקירות הפליליות של משטרת ראג’סטאן, לאחר שהדביקו מדבקות אנטי ישראלית ברחוב.

הפעולה בוצעה לאחר דיווחים שהתקבלו ב־21 בינואר על הופעת המדבקות, עליהם נכתבו מסרים כמו "תחרימו את ישראל" ו"פלסטין חופשית" בכמה מוקדים בעיר. צוות חקירה של המשטרה איתר את הפעילות ושיוך אותה לשני התיירים הזרים, ששהו בהודו באמצעות ויזות תייר.

לפי המשטרה, מעשיהם מהווים הפרת תנאי הוויזה, האוסרים על מעורבות בפעילויות פוליטיות. השוטרים ציינו כי פעולה המפגינה חוסר כבוד למדינות אחרות תוך שהייה בהודו נחשבת להפרת הכללים.

המדבקות הוסרו לאחר התערבות המשטרה, והנציגים ערכו בדיקות באזורים שבהם מבקרים תיירים זרים כדי לוודא שלא מוצג חומר דומה במרחב הציבורי. הרשויות ציינו כי לא התקבלו תלונות רשמיות מתיירים בקשר למדבקות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
אולי במדינת ישראל גם יתייחסו כך למי שמדביק סטיקרים כנד מדינת ישראל. ולא תהא כהנת כפונדקית?..
דובל'ה

