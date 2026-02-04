סטנדאפיסט רוסי הורשע בהסתה לשנאה ונשלח לכמעט שש שנות מאסר, בעקבות בדיחה שסיפר על ותיק מלחמה קטוע רגל, שעוררה זעם בקרב לאומנים ובלוגרים צבאיים.

כתב של סוכנות רויטרס שנכח באולם בית המשפט דיווח כי הקומיקאי, ארטמי אוסטאנין, נידון לחמש שנים ותשעה חודשי מאסר וכן לקנס של 300 אלף רובל, שהם כ־3,900 דולר.

אוסטאנין, שהתנצל בפני כל מי שנפגע מדבריו, כפר באשמה וטען כי הבדיחה על ותיק המלחמה לא כללה כל אזכור ללחימה באוקראינה. במהלך משפטו אמר כי עצם מעצרו והיחס שקיבל היו עונש מספק על כל פגיעה שאולי גרם.

ההרשעה מצטרפת לשורה של פסקי דין שבהם הענישו הרשויות ברוסיה בחומרה אנשים שנקבע כי דיברו בגסות או הפיצו מידע כוזב על הצבא הרוסי, בתקופה שבה הוא לוחם באוקראינה.

רוסיה העבירה בשנת 2022 חוקי צנזורה נרחבים זמן קצר לאחר שפתחה במלחמה באוקראינה. מאז, דמויות וארגונים המזוהים עם הקרמלין מגנים בפומבי אנשים שלדבריהם הפרו את החוקים הללו, ואף מדווחים עליהם לרשויות.