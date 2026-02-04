כיכר השבת
נענש בחומרה

את פוטין זה לא הצחיק: קומיקאי רוסי סיפר בדיחה על חייל נכה - זה הסתיים רע

סטנדאפיסט רוסי נשלח לכמעט שש שנות מאסר בעקבות בדיחה שסיפר על ותיק מלחמה קטוע רגל | ההרשעה מצטרפת לשורה של פסקי דין שבהם הענישו הרשויות ברוסיה בחומרה אנשים שנקבע כי דיברו בגסות או הפיצו מידע כוזב על הצבא הרוסי (בעולם)

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין (צילום: שאטרסטוק)

סטנדאפיסט רוסי הורשע בהסתה לשנאה ונשלח לכמעט שש שנות מאסר, בעקבות בדיחה שסיפר על ותיק מלחמה קטוע רגל, שעוררה זעם בקרב לאומנים ובלוגרים צבאיים.

כתב של סוכנות רויטרס שנכח באולם בית המשפט דיווח כי הקומיקאי, ארטמי אוסטאנין, נידון לחמש שנים ותשעה חודשי מאסר וכן לקנס של 300 אלף רובל, שהם כ־3,900 דולר.

אוסטאנין, שהתנצל בפני כל מי שנפגע מדבריו, כפר באשמה וטען כי הבדיחה על ותיק המלחמה לא כללה כל אזכור ללחימה באוקראינה. במהלך משפטו אמר כי עצם מעצרו והיחס שקיבל היו עונש מספק על כל פגיעה שאולי גרם.

ההרשעה מצטרפת לשורה של פסקי דין שבהם הענישו הרשויות ב בחומרה אנשים שנקבע כי דיברו בגסות או הפיצו מידע כוזב על הצבא הרוסי, בתקופה שבה הוא לוחם באוקראינה.

רוסיה העבירה בשנת 2022 חוקי צנזורה נרחבים זמן קצר לאחר שפתחה במלחמה באוקראינה. מאז, דמויות וארגונים המזוהים עם הקרמלין מגנים בפומבי אנשים שלדבריהם הפרו את החוקים הללו, ואף מדווחים עליהם לרשויות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר