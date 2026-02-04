הפגיון נגד פוטין: טיל השיוט שימחק בסיסים רוסיים מהמפה

ניסוי טיל בליסטי בין-יבשתי לא חמוש מדגם מינטמן 3 ( צילום: פיקוד החלל של צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

בשעות אחר הצהריים של השבוע האחרון, בבסיס חיל האוויר אגלין שבפלורידה, התרחש אירוע שעשוי לשנות את מאזן הכוחות במזרח אירופה. חיל האוויר האמריקני ביצע ניסוי חי ומכריע בטיל השיוט החדש ERAM, המכונה בקרב אנשי המקצוע "הפגיון החלוד". הניסוי כלל פיצוץ ראש קרבי חי והוגדר על ידי הפיקוד כהצלחה מוחלטת.

מדובר במערכת נשק שפותחה במיוחד למטרה אחת: לבצע חדירה עמוקה למערכי ההגנה הרוסיים ולזרוע הרס בעומק השטח האויב. הטיל תוכנן להיות זול לייצור המוני, מה שיאפשר לאוקראינה להציף את השמיים במאות ואלפי טילים שיפגעו במטרות אסטרטגיות ברוסיה. עם טווח פעולה עצום ויכולת דיוק כירורגי, ה-ERAM מסוגל לחדור מתחת לרדאר ולפגוע בבסיסים צבאיים, מתקני תשתית ומרכזי פיקוד.

"הניסוי הזה מהווה אבן דרך קריטית בפיתוח היכולות שלנו", הצהיר בריגדיר גנרל מארק מסארו, והבהיר כי המערכת תגיע לידי הלוחמים בשטח בלוח זמנים מהיר במיוחד. הפיתוח המואץ של הטיל מעיד על דחיפות אסטרטגית: ארצות הברית מבקשת להעניק לאוקראינה יכולת תקיפה משמעותית שתאלץ את רוסיה לשנות את חשבונותיה.

מחלקת המדינה האמריקנית כבר נתנה אור ירוק לעסקת ענק של 3,550 טילי ERAM, במהלך שמעיד על כוונה ברורה להציף את שדה הקרב במערכות נשק מתקדמות. העסקה, שמשקלה האסטרטגי עולה בהרבה על שוויה הכספי, נועדה לטרוף את כל הקלפים בשדה הקרב ולהעניק לכוחות האוקראיניים יתרון מכריע.

חיל האוויר האמריקני הצליח להשיג את הבלתי יאומן: להפוך פיתוח טכנולוגי מורכב לנשק מבצעי מוכן תוך פחות משנתיים. בעוד מדינות אירופה מגייסות את המימון הנדרש בסך 850 מיליון דולר, הקרמלין מגלה שהעורף הרוסי הופך למטרה נוחה ופגיעה. זהו לא רק ניסוי בנשק חדש, אלא הצהרת כוונות ברורה על עליונות אווירית מוחלטת שתשאיר את האויב חסר אונים מול גל התקיפות הצפוי.