דרמה ברוסיה: מתחם המגורים החדש שהפך ל"טיטאניק" מודרנית

המחזות שנראו השבוע במתחם המגורים "דואט" שבעיר חברובסק, רוסיה, היו ללא ספק חריגים ברשת, אך עבור הדיירים המקומיים מדובר במציאות עגומה ומטרידה. זרם מים עוצמתי במיוחד, שפרץ כתוצאה מפיצוץ בצינור בתשתית המרתף, הציף לחלוטין את החניון התת-קרקעי של הבניין.

בתיעודים דרמטיים שפורסמו ברשתות החברתיות, ניתן לראות כיצד המים מחלחלים בתחילה מבעד לחריצי דלת מתכת כבדה. אולם, בתוך שניות ספורות, הלחץ העצום הכניע את המנעול – הדלת נפרצה לרווחה, ונהר אדיר של מים שטף את המסדרון בעוצמה שקשה לתפוס.

מה שהופך את הסיפור למתסכל אף יותר היא העובדה שמדובר במתחם מגורים חדש לחלוטין, שאוכלס רק לפני כחצי שנה. למרות היותו חדש, הדיירים טוענים כי הצפות בשל פיצוצי צנרת הפכו לשגרה שבועית במקום.

למרות פניות חוזרות ונשנות של בעלי הדירות לחברת הניהול של המבנה, נראה כי זעקתם נופלת על אוזניים ערלות. הדיירים מדווחים כי לא הצליחו להשיג פתרון לבעיה המתמשכת, בעוד התשתיות בבניין ה"יוקרה" ממשיכות לקרוס פעם אחר פעם. בעוד שהמים ממשיכים לאיים על רכושם, התושבים נותרים חסרי אונים מול הנהלת הבניין שמתעלמת מהמצב הקטסטרופלי.