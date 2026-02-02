ברקע איומים מצד ארה"ב, מטוס מטען רוסי המשמש בדרך כלל להובלת ציוד צבאי נחת אמש (ראשון) בבסיס צבאי בקובה, בדפוסי טיסה שדומים לאלו שנראו לפני תפיסתו של נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו על ידי ארה"ב.

המטוס, מסוג איליושין Il-76 ומופעל על ידי חברת התעופה הרוסית Aviacon Zitotrans המקושרת למדינה, נצפה נוחת בבסיס סן אנטוניו דה לוס באנוס, כ‑30 מייל דרומית להוואנה, לפי נתוני טיסה פומביים.

רישומי הטיסה מראים כי המטוס טס קודם לכן לונצואלה, ניקרגואה וקובה בסוף אוקטובר 2025.

קשרי צבא וריגול מחודשים בין רוסיה לקובה עוררו חשש בוושינגטון, והמטוס שמסוגל לשאת כ‑50 טון ציוד או עד 200 איש, נחשב ליכולת שמדאיגה בשל ההיסטוריה של החברה שמפעילה אותו. לפי משרד האוצר האמריקני, החברה סיפקה בעבר ציוד צבאי כגון רקטות, ראשי חץ וחלקי מסוקים ברחבי העולם.

לא ברור אילו מטענים נושא המטוס, אך בטיסות קודמות לונצואלה דווח כי מסר מערכות הגנה אוויריות.

ברקע, נשיא קובה מיגל דיאז‑קאנל עומד כעת תחת לחץ גובר מארצות הברית, אחרי שטראמפ הכריז ביום חמישי על מצב חירום לאומי בקובה, וטען כי ממשלתה מהווה איום "חריג ומיוחד" על ביטחון ארה״ב ומדיניות החוץ שלה. הממשל הודיע גם כי יטיל סנקציות על כל מדינה שמספקת נפט לקובה ללא אישור אמריקני.