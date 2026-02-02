האח והאחות שאיימו להרוג מטופלים ישראלים בבית החולים מסתבכים 

אח ואחות בבית חולים בסידני שבאוסטרליה, שתועדו בסרטון ויראלי מאיימים לפגוע במטופלים ישראלים ומתבטאים באמירות קשות בעלות אופי אנטישמי - כופרים באשמות נגדם והודיעו היום (שני) כי ייאבקו משפטית נגד האישומים שהוגשו נגדם.

השניים, אחת בת 27 והשני בן 28, הועמדו לדין בבית המשפט המחוזי בדאונינג סנטר שבסידני, לאחר שסרטון שצולם לפני מספר חודשים הופץ ברשתות החברתיות ועורר סערה ציבורית רחבה באוסטרליה ובעולם היהודי.

בסרטון, שצולם בבית חולים, נראו השניים משוחחים עם מקס וייפר, משפיען רשת ומורה לאנגלית ממוצא ישראלי, ומביעים כלפיו אמירות קשות. האח נשמע טוען כי שלח מטופלים ישראלים “לשאול”, בעוד אבו לבדה אמרה כי לא תטפל בישראלים ואף איימה להרוג אותם.

בעקבות פרסום הסרטון פתחה משטרת אוסטרליה, באמצעות יחידה ייעודית לטיפול באירועי אנטישמיות, בחקירה פלילית. במקביל, הנהלת מערכת הבריאות של מדינת ניו סאות’ ויילס השעתה את אנשי הרפואה מתפקידם לתקופה של שנתיים, והבהירה כי אין מקום להתבטאויות מסוג זה במערכת הבריאות הציבורית.

בג'רוזלם פוסט דווח היום כי בדיון שנערך בעניינם הודיעו השניים כי הם אינם מודים באשמה, והסנגורים מטעמם מסרו כי בכוונתם לערער על עצם קבילות הסרטון כראיה משפטית. לטענתם, יש לבחון את נסיבות צילום הסרטון והפצתו טרם קבלתו במסגרת ההליך הפלילי. בקשה בעניין זה צפויה להידון בחודשים הקרובים.

האישומים נגד אנשי הרפואה כוללים שימוש באמצעי תקשורת לצורך איומים, הטרדה והשפלה, וכן איומים באלימות כלפי קבוצת אוכלוסייה על רקע לאומי. במהלך הדיון סירב אחד מהם להגיב לשאלות עיתונאים ולא הביע חרטה פומבית על דבריו.

הפרשה עוררה גינויים חריפים מצד בכירים באוסטרליה, בהם ראש הממשלה אנתוני אלבניזי ושר הבריאות של מדינת ניו סאות’ ויילס, שהדגישו כי אין כל סובלנות לאנטישמיות או לאיומים כלפי מטופלים במערכת הבריאות. גם ארגונים יהודיים במדינה ובעולם הביעו דאגה עמוקה, וטענו כי מדובר באירוע חמור המשתלב בגל אנטישמיות מדאיג ברחבי העולם.

הדיון הבא בתיק, לפי הדיווח, נקבע לסוף חודש אוגוסט, אז צפוי להתחיל שלב ההוכחות, שבו ייבחנו הראיות והטענות המשפטיות של שני הצדדים.