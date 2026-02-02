עשרות חסידי חב"ד, שהיו בדרכם להשתתף באירועי יו"ד שבט במרכז חב"ד העולמי בניו יורק, חוו השבוע עוגמת נפש קשה, לאחר שטיסתם מתל אביב לארצות הברית בוטלה ברגע האחרון – שעות לאחר שכבר עלו למטוס והתיישבו במקומותיהם.

לפי הדיווח הבוקר (שני) באתר חב"ד COL, האירוע התרחש ביום שלישי שעבר. העלייה למטוס התבצעה כסדרה בשעות הבוקר, והנוסעים נערכו להמראה שנקבעה לשעת צהרים מוקדמת.

האווירה בקרב הנוסעים, כך דווח, הייתה מרוממת, והציפייה להגיע בזמן למרכז חב"ד העולמי, ה- 770 ולמעמדי יו"ד שבט הייתה גדולה. בתאריך זה מציינים חסידי חב"ד את יום ההילולא של האדמו"ר הקודם מחב"ד ואת יום תחילת הנהגתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע. רבים נוהגים ביום זה להשתטח בציונו של הרבי. גם החסידים שהיו על הטיסה נערכו לכך.

אלא שבשלב מסוים, במקום להתקדם לעבר מסלול ההמראה, המטוס החל בנסיעה לאחור ושב לעמדת החניה. דקות ארוכות הפכו לשעות של המתנה מתוחה בתוך המטוס, ללא מידע ברור וללא מענה מספק. ככל שחלף הזמן, גבר החשש בלב הנוסעים כי לא יספיקו להגיע לאירועי היום המיוחד.

רק לאחר יותר משלוש שעות, בשעות אחר הצהריים, נמסרה לנוסעים ההודעה הרשמית: הטיסה מבוטלת בשל תקלה טכנית. הנוסעים הורדו מהמטוס והופנו לנסות לאתר טיסות חלופיות.

חלק מהנוסעים הצליחו להגיע ליעדם דרך קונקשנים מורכבים ויעדים חלופיים, אך אחרים נאלצו לוותר לחלוטין על הנסיעה, לאחר שהתברר כי לא יוכלו להגיע בזמן ליום יו"ד שבט שחל למחרת.

דווח מדובר בעוגמת נפש משמעותית עבור חסידי חב"ד, שראו בנסיעה זו שליחות רוחנית של ממש. בעקבות המקרה, פנו הנוסעים לעורך דין אשר רוטבאום, המתמחה בדיני תעופה וזכויות נוסעים, לצורך התאגדות והגשת תביעה, במטרה למצות את זכויותיהם על פי החוק. בכוונתם להגיש ככל הנראה תביעה כנגד החברה.