הרב יעקב אלקייס זצ"ל אותר ללא רוח חיים במיטתו בבוקר יום השבת

אבל כבד ירד על שכונת רמות פולין בירושלים בבוקרו של יום השבת האחרון, עם היוודע דבר פטירתו הפתאומית והטראגית של האברך רבי יעקב אלקייס זצ"ל, מחשובי האברכים בשכונה, והוא בן 41 בלבד בפטירתו.

המנוח זצ"ל, דמות של עובד ה' צנוע ושקט, היה מוכר בקהילתו כמי ששוקד על תלמודו ביראת שמים טהורה. הוא נמנה על חבושי בית המדרש של ישיבת הר"ן, שם הגה בתורה בסגנון 'ליבו חפץ', והיה אהוב ומוערך על כל מכריו.

הטרגדיה הקשה התרחשה בבוקר יום השבת קודש. המנוח זצ"ל השכים קום כהרגלו לתפילת שחרית עם הנץ החמה, ולאחר מכן שב לביתו על מנת להמתין לילדיו וללמוד עמם במסגרת 'אבות ובנים', כנהוג מדי שבת. באותה שעה שהתה רעייתו, גב' אלקייס תחי' - עובדת מוערכת בעיריית ירושלים - בעיר נתניה, שם סעדה את אמה המאושפזת בבית החולים 'לניאדו'.

בסביבות השעה 08:30 בבוקר, כאשר ניגשו בנותיו להעירו ללימוד, הן נחרדו לגלות כי אביהן מחוסר הכרה. בתוככי הדרמה המטלטלת, גילתה בתו בת ה-12 תושייה עילאית וביצעה באביה פעולות החייאה במו ידיה על פי הדרכה שקיבלה בטלפון ממד"א, עד להגעת כוחות ההצלה שהוזעקו למקום.

באותם רגעים ממש, שהה בנו הקטן בהיכל בית הכנסת בציפייה לאביו. הילד, שחיפש את אביו בין הספסלים ולא מצאו, שב לביתו כדי לברר את סיבת האיחור, וגילה את כוחות ההצלה הרבים הגודשים את הבית ואת המהומה הרבה שפרצה במקום. למרבה היגון, מאמצי ההחייאה לא צלחו ונקבע מותו של האב, למגינת לב בני המשפחה והשכונה כולה.

עקב המצב החריג והעובדה שהיתומים הרכים נותרו לבדם, הורו מורי הוראה להזעיק את האם מנתניה עוד בעיצומה של השבת. האם הובאה באמבולנס מיוחד מבית החולים 'לניאדו' לירושלים, וגילתה עם בואה את האסון הנורא שפקד את ביתה.

פטירתו הותירה חלל עצום בקרב בני המשפחה. המנוח הותיר אחריו את רעייתו שתחי' ושבעה יתומים, בהם שני בנים הלומדים בישיבת חברון, וילדים רכים שהקטנה שבהם בת 6 בלבד. שכנים ומכרים תיארו את השבת הקשה שעברה על הבניין, כאשר זעקות השבר של היתומים הרעידו את השכונה כולה ממוצאי שבת ועד לצהרי יום ראשון.

עקב המצב הכלכלי המורכב והשבר הנורא שפקד את הבית, הוקמה בהוראת רבנים קרן דחופה בקופת העיר לסיוע לאלמנה וליתומים על מנת לתמוך במשפחה בשעתה הקשה ביותר.

