המשפיעניות החרדיות הצטרפו למד"א - ארגון ההצלה הלאומי

בטקס חגיגי ורב רושם, הגיעה לסיומה תקופת הכשרה אינטנסיבית של קבוצת נשים חרדיות, מהדמויות המשפיעות והבולטות במגזר, אשר השלימו בהצלחה קורס חובשות מקצועי במסגרת ארגון ההצלה הלאומי - מגן דוד אדום.

הקורס, שנמשך מספר חודשים במערכי ההכשרה של מד"א וכלל לימודים עיוניים ומעשיים ברמה הגבוהה ביותר, נולד מתוך חזון לשלב נשים חרדיות במלאכת הקודש של הצלת חיי אדם, תוך שמירה על אורח החיים והערכים המאפיינים את הציבור החרדי.

את הקבוצה הקימה והובילה הגב' מזל צ'יפרוט - סמנכ"לית השיווק בעיתון 'משפחה', שראתה במיזם זה שליחות ראשונה במעלה. בין חברות הקבוצה שקיבלו את תעודת ההסמכה ומתחילות כעת את התנדבותן כחובשות פעילות בשטח, בלטה גם הגב' ד"ר רבקה רביץ - דמות מוכרת ומוערכת המכהנת כיום כרמ"ט ראש עיריית בית שמש ובעבר שימשה כראש הסגל של נשיא המדינה העשירי, ראובן ריבלין. הגב' ד"ר דגנית פחימא - יועצת בכירה במשרד הספורט למגזר החרדי, הגב' פייני סוקניק - יזמת חינוכית חברתית, יו"ר ומייסדת "באשר תלכי" והגב' יעל אלחרר - ראש צוות מדיניות פנים במשרד ראש הממשלה.

הצטרפותן של דמויות משפיעות, מוכרות ומוערכות למערך המתנדבות מוסיפה משנה תוקף לחשיבות המיזם.

במהלך הטקס שיתפה הגב' צ'יפרוט בתחושותיה ואמרה כי כאישה חרדית, היא רואה זכות עצומה בהובלת מהלך שמאפשר לנשים מהמגזר החרדי לקחת חלק פעיל בהצלת נפשות. לדבריה, השליחות הזו אינה רק מקצועית אלא רוחנית, והרצון להוביל מהלך כזה נבע מההבנה שנוכחותן של נשים חרדיות מיומנות ברגעים קריטיים יכולה לחולל שינוי של ממש במענה שמעניקים חובשי מד"א בשטח, ברגעי הצלת חיים, כאשר החובשות יכולות לספק טיפול מקצועי תוך הרגישות המתבקשת. "נוכחותנו ברגעים קריטיים תחולל שינוי של ממש ותיתן מענה רגיש ומדויק".

צ'יפרוט הדגישה, כי "הפסיפס האנושי הייחודי שהתגבש כאן יצר כוח עוצמתי שיוצר ומוביל מיזמים חברתיים וקהילתיים פורצי דרך, בדגש על הצרכים הייחודיים של המגזר החרדי. זה מה שהפך את הקורס הזה לשונה ומבודל מכל הכשרה סטנדרטית; לצד החובשות המקצועיות שיצאו מכאן לשטח, הקמנו תשתית ליוזמות קהילתיות שנותנות מענה מדויק לצרכי המגזר; יוזמות - שאותן נמשיך לקדם ולפתח גם בעתיד לרווחת הכלל".

מנהלת ההכשרה במד"א הגב' רבקה אור שליוותה את הקבוצה לאורך כל חודשי ההכשרה, ציינה במהלך האירוע כי "מדובר בקבוצת נשים יוצאת דופן שהפגינה מסירות ומקצוענות ללא פשרות". היא הדגישה כי "למרות עיסוקיהן המרובים, כאשר רובן ככולן נשות קריירה ובעלות משפחה ששעות עבודתן מרובות, הן הקפידו להגיע לכל אורך הקורס מתוך תחושת אחריות כבירה, בהבנה שכל פיסת מידע שילמדו עשויה להיות ההבדל בין חיים למוות". היא הוסיפה כי השילוב בין המטען האישי והמקצועי שהן מביאות איתן לבין הידע הרפואי שרכשו, הופך אותן לכוח עזר משמעותי ביותר עבור מד"א ועבור הציבור כולו.

מנכ"ל מד"א, אלי בין, בירך אף הוא את המסיימות וציין את החשיבות האסטרטגית של הקורס הייחודי. לדבריו, "הצטרפותן של נשים חרדיות מובילות דעת קהל למערך המתנדבים של מד"א היא צעד מבורך שמחזק את החיבור של הארגון לכלל חלקי החברה הישראלית". הוא חתם את דבריו בברכת הצלחה למתנדבות החדשות, כשהוא מציין כי העובדה שנשים במעמדן בחרו להקדיש מזמנן ולהתנדב למען הכלל, מהווה דוגמה ומופת של חסד ונתינה. "אתן מודל לחיקוי עבור הציבור כולו".