זה מה שטען בחקירה הנהג שהתנגש ברכבו בכניסה למרכז חב"ד העולמי

נהג הרכב, שפגע ברכבו בסוף השבוע בכניסה למרכז חב"ד העולמי ה-770 בניו יורק, הוא דן סוהייל, בן 36 מניו ג'רזי. הוא נעצר זמן קצר לאחר התקרית ונחקר במשטרת ניו יורק.

לפי הדיווח היום (שבת) ב-Ynet, אביו של סוהייל הוא מהגר מוסלמי בן 63. אמו היא נוצרייה קתולית, והוא עצמו גדל בבית חילוני מעורב.

האב טען כי בנו רצה להתגייר וגם בישר על כך לסבתו בפולין, וכי מעשה בנו לא נבע משנאה. הוא הוסיף כי גם הוא עצמו חשש מהתפרצויות הזעם שם בנו.

בעבר היו בין סוהייל ובין הקהילה החב"דית מספר ממשקים. לפני כשבועיים הוא תועד בתוך מרכז חב"ד העולמי - רוקד עם בחורים במקום, וכיפה לראשו.

במהלך השנה האחרונה ביקר במספר בתי חב"ד בניו ג'רזי והשתתף באירועים דתיים. הוא גם ביקר בישראל לא מכבר וחזר מישראל ב-15 בינואר.

אירוע התקיפה אירע ביום חמישי בלילה. הוא תועד ברכבו נוסע לעבר אחת הכניסות למרכז חב"ד העולמי ומתנגש בה פעם אחר פעם, עד שיוצא מרכבו. הוא נעצר במקום.

ב-Ynet דווח כי בחקירתו אמר שאיבד שליטה על הרכב בשל מגפיים מסורבלים.

העסקן החב"די יעקב ברמן מקראון הייטס צייץ ביום שישי, שעון ניו יורק: "דריסת מכונית במכוון לתוך בית כנסת מלא בתלמידים היא אנטישמית, נקודה. המעשה מדבר בעד עצמו".

הוא הוסיף: "התקשורת לא מפסיקה לשאול על טענות לפיהן סבתו אמרה שהוא "רצה להתגייר". סבתי אמרה לי פעם שאני אהיה נשיא. ביידיש, יש לנו מילה לזה: "בובע מיישעס". ובפעם האחרונה שבדקתי, דריסת המכונית שלך לתוך בית כנסת אינה חלק מהתהליך".

כזכור, זמן קצר לאחר ניסיון הדריסה והפריצה למרכז חב"ד העולמי, ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, הגיע לזירת האירוע והעניק הצהרה לכלי התקשורת הרבים שהגיעו לסקר את האירוע הדרמטי.

"אני נמצא במרכז חב"ד העולמי 770 בּקראון הייטס, שם אדם התנגש שוב ושוב במכוון עם מכוניתו לתוך הבניין. אני חש הקלה שאף אחד לא נפגע בתקרית המחרידה הזו. ​זה מדאיג מאוד, במיוחד בהתחשב במשמעות העמוקה ובהיסטוריה של המוסד עבור רבים כל כך בניו יורק וברחבי העולם. כל איום על מוסד יהודי או מקום תפילה חייב להילקח ברצינות. לאנטישמיות אין מקום בעירנו, ואלימות או הפחדה נגד יהודים ניו יורקים אינם מקובלים.

"​אני עומד בסולידריות עם הקהילה היהודית של קראון הייטס, ואני אסיר תודה לכוחות החירום שלנו על נקיטת פעולה מהירה. אעדכן את תושבי ניו יורק ככל שנלמד עוד על התקרית", אמר ממדאני.