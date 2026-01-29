נהג רכב התנגש הלילה (בין רביעי לחמישי, שעון ישראל) אל תוך דלת של מרכז חב”ד העולמי, 770, בשכונת קראון הייטס בברוקלין. בנס גדול לא היו נפגעים, הנהג נעצר במקום.

התקרית החריגה התרחשה באחד הימים היותר עמוסים במרכז חב"ד שב-770, שכן מדובר ביארצייט של הרבי השישי, רבי יוסף יצחק שניאורסון זצ"ל. במקביל בחב"ד מציינים ביום זה את יום השנה ה-75 ליום בו הרבי זצ"ל קיבל את הנהגת החסידות.

משטרת ניו יורק עדכנה כי הנהג נעצר במקום וכי נפתחה חקירה בחשד לפשע שנאה. מפכ”לית משטרת ניו יורק, ג’סיקה טיש, עדכנה בזירה כי שוטרים שהיו במקום בכדי לאבטח את האירועים במרכז חב"ד הבחינו בנהג מתנגש פעמיים בדלת הכניסה והם הצליחו להשתלט עליו ולעצור אותו.

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, הגיע למרכז חב"ד ועקב אחר פעילות כוחות המשטרה בזירה.

בהצהרה לתקשורת אמר ממדאני: "זהו אירוע מזעזע, במיוחד לאור משמעותו ההיסטורית והדתית של הבניין עבור רבים בניו יורק וברחבי העולם. כל איום על מוסד יהודי או בית תפילה חייב להילקח ברצינות".

ממדאני, שהיהודים רואים בו סמל לאנטישמיות, הוסיף: "אין מקום לאנטישמיות בעיר שלנו, ואלימות או הפחדה כלפי יהודים הם דבר בלתי נסבל”.