התיעוד היום מירושלים| צילום: צילום: מצלמות אבטחה, לפי סעיף 27א'
התיעוד היום מירושלים (צילום: מצלמות אבטחה, לפי סעיף 27א')
מבצע שאגת הארי: לפני שעה קלה (חמישי) איראן שוב שיגרה טילים לעבר ערי ישראל והפעם גם לאיזור ירושלים וגלילותיה.
בחסדי שמיים לא היו נפגעים באירוע האחרון, אך מספר רסיסים נפלו בעיר ירושלים, כתוצאה מהיירוט.
בתיעוד שפורסם ממצלמות אבטחה והופץ ברשתות חברתיות, נראה בחור חסידי מישיר עיניו לשמיים כדי להסתכל על היירוטים.
כעבור מספר שניות הבחור שומע את הפיצוץ, וככל הנראה נבהל ומתרחק מעט ולאחר מכן רואים איך רסיסי יירוט נפלו במקום בו הוא עומד, למרות הנס שהיה לבחור ולא קרה כלום, התיעוד מחדד את החשיבות העליונה בשמירה על ההנחיות של פיקוד העורף.
0 תגובות