התיעוד היום מירושלים - צילום: מצלמות אבטחה, לפי סעיף 27א' התיעוד היום מירושלים | צילום: צילום: מצלמות אבטחה, לפי סעיף 27א' 10 10 0:00 / 0:37 התיעוד היום מירושלים ( צילום: מצלמות אבטחה, לפי סעיף 27א' )

מבצע שאגת הארי: לפני שעה קלה (חמישי) איראן שוב שיגרה טילים לעבר ערי ישראל והפעם גם לאיזור ירושלים וגלילותיה.