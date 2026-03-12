כיכר השבת
תיעוד דרמטי: בחור חסידי הסתכל על היירוטים בירושלים וכמעט חטף רסיס

מצלמות האבטחה קלטו בחור חסידי שיצא או שהיה כבר ברחוב, מסתכל על היירוטים במטח שהיה היום לירושלים | לפתע, הבחור החל לרוץ ורסיסים של היירוט נפלו היכן שהוא עמד (חדשות)

התיעוד היום מירושלים
התיעוד היום מירושלים| צילום: צילום: מצלמות אבטחה, לפי סעיף 27א'
התיעוד היום מירושלים (צילום: מצלמות אבטחה, לפי סעיף 27א')

: לפני שעה קלה (חמישי) איראן שוב שיגרה טילים לעבר ערי ישראל והפעם גם לאיזור ירושלים וגלילותיה.

בחסדי שמיים לא היו נפגעים באירוע האחרון, אך מספר רסיסים נפלו בעיר ירושלים, כתוצאה מהיירוט.

בתיעוד שפורסם ממצלמות אבטחה והופץ ברשתות חברתיות, נראה בחור חסידי מישיר עיניו לשמיים כדי להסתכל על היירוטים.

כעבור מספר שניות הבחור שומע את הפיצוץ, וככל הנראה נבהל ומתרחק מעט ולאחר מכן רואים איך רסיסי יירוט נפלו במקום בו הוא עומד, למרות הנס שהיה לבחור ולא קרה כלום, התיעוד מחדד את החשיבות העליונה בשמירה על ההנחיות של פיקוד העורף.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

כן (79%)

לא (21%)

7
אוף זה פשוט מרתיח, אם הוא רוצה להתחייב בנפשו (גם אם זה עצוב) - בכבוד, אבל זה לא הסיפור, הרוג במלחמה מוריד מורל של מדינה שלימה! איפה הדאגה לכלל ישראל? לקרן ישראל?
יהודי
מדוייייק
תודה
אתה צודק זה נקרא בעברית חוסר מודעות עצמי. קשה להאשים בלי לדעת עוד נתונים. לרוב זה בא מאי למידה בריאה מהורים בריאים ולכן טוב להציף זאת שוב ושוב כדי שהמודעות תגבר על חוסר המודעות ללא שנאה וקינטור חלילה
אלי
6
שומר פתיים השם ...
גאון גדול
5
מאודדדד חשוב לכתוב שהוא חסידי נכון?
ההסתה בפעולה
כי הוא רואים עליו שהוא חסידי לא הבנתי את התגובה שלך
יוסף חיים נעים
4
ונשמרתם מאודדדד לנפשותיכם ... אנחנו צריכים להשתדל יותר וכמובן להמשיך להתפלל
יהודי
3
היה גם אב חסידי עם בנו החסידי שבדיוק עברו במקום.
יצחק
נכון איזה ניסים!
מישהו
2
עד שאתם מדברים על הבחור הזה תדברו על האבא והילדה שעוברים שם שזה האיש שם פס וזלזול על כל המתרחש
הרב
זאת היתה צריכה להיות הכותרת!!!הבחור עוד מילא, צעיר וסתום מסכן את עצמו. אבל אבא שאחראי על שלום ילדיו!!!!!
הודיה
1
למה אנשים מבזבזים את הזכויות שלהם סתם בזה שהם מכניסים עצמם למקום סכנה במודע? באסה להם . מקווה שיקבלו שכל.
אנה

