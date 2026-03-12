שעות לאחר המטחים הכבדים מלבנון לעבר מדינת ישראל, צה"ל פתח הלילה (בין רביעי לחמישי) בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון.
בתיעוד המגיע הבוקר מרובע הדאחייה, נראה נהג משאית מקומי, מתעד את ההרס הרב שזרע צה"ל במקום, כתגובה לירי לעבר ישראל במבצע שאגת הארי.
בסדרת תקיפות נרחבת, צה"ל איתר והשמיד עשרות משגרים ומחבלי חיזבאללה שתכננו לשגר רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.
כמו כן, צה"ל תקף 10 בניינים בדאחייה המשמשים כמפקדות טרור תוך חצי שעה, בהן מפקדות מודיעין, מפקדה של יחידת רדואן ומפקדות נוספות.
מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".
