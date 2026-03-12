כיכר השבת
מפקדות הטרור הושמדו

נהג משאית תיעד את רובע הדאחייה בלבנון, אחרי ההפצות הלילה של צה"ל | צפו

לילה קשוח במיוחד עבר רובע הדאחייה, כאשר צה"ל הפציץ עשרות מטרות טרור | נהג משאית מקומי תיעד לפני זמן קצר את הנזק הרב שנגרם לארגון הטרור חיזבאללה | צפו בתיעוד (חדשות מלחמה)

1תגובות
התיעוד מרובע הדאחייה
התיעוד מרובע הדאחייה| צילום: צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א
התיעוד מרובע הדאחייה (צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א)

שעות לאחר המטחים הכבדים מלבנון לעבר מדינת ישראל, צה"ל פתח הלילה (בין רביעי לחמישי) בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות טרור של ארגון הטרור  ברחבי .

בתיעוד המגיע הבוקר מרובע הדאחייה, נראה נהג משאית מקומי, מתעד את ההרס הרב שזרע צה"ל במקום, כתגובה לירי לעבר ישראל ב.

בסדרת תקיפות נרחבת, צה"ל איתר והשמיד עשרות משגרים ומחבלי חיזבאללה שתכננו לשגר רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

כמו כן, צה"ל תקף 10 בניינים בדאחייה המשמשים כמפקדות טרור תוך חצי שעה, בהן מפקדות מודיעין, מפקדה של יחידת רדואן ומפקדות נוספות.

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לא רואים יותר מידאי הרס. אולי נלחמים ב״נדמה לי״…
מוזר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר