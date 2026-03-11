בצל המצב הביטחוני והמגבלות המשתנות, חגגו אמש בחסידות תולדות אברהם יצחק את שמחת נישואי נכדת האדמו"ר, בת לחתנו הרה"צ רבי אפרים אהרן לעמברגער, רבם של חסידי מאקאווא בירושלים.

השמחה הגדולה החלה בשעות אחה"צ במרכז החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים. מעמד קבלת הפנים והחופה המרגשת נערכו ברוב פאר והדר בחצר החסידות. מיד לאחר החופה, עלו החסידים על עשרות אוטובוסים בדרכם ליעד המפתיע של הלילה.

במקור, השמחה הייתה אמורה להיערך באודיטוריום העירוני בביתר עילית, אולם ברגע האחרון הבהירו גורמי הביטחון כי המקום אינו עומד בתקנים הנדרשים לימי המלחמה. עסקני החסידות, שמצאו את עצמם במירוץ נגד הזמן, נאלצו לאלתר פתרון יצירתי.

מאחורי הקלעים התחוללה דרמה לא קטנה: הכלה התעקשה כי זמר הבית של החסידות, ענק הרגש אהרל'ה סמט, הוא שישיר בחתונתה. סמט מצדו הבהיר כי אינו מופיע בליווי תופים בלבד (כמנהג ירושלים), אלא דורש תזמורת מלאה.

כאן נכנסה לתמונה חסידות קרלין סטולין. האדמו"ר מקרלין, ששמע על המצוקה, הורה מיד לפתוח את היכל הטישים המפואר של החסידות בגבעת זאב הנמצא במרחב מוגן, לטובת השמחה ללא כל תשלום. האדמו"ר אף הגדיל לעשות והגיע בעצמו לפאר את השמחה.