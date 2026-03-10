בזמן שטייסי חיל האוויר תוקפים בשמי טהרן וביירות וקולות המלחמה מהדהדים בכל בית בישראל, משהו עמוק עובר על הרחוב החרדי. בתוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי, דנו המשתתפים מה מידת ההשפעה של המלחמה על הלך הרוח החרדי והאם זו תופעה שתחלוף?

בפאנל השתתפו:

תא"ל (במיל') ראם עמינח - לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל וחבר פורום מטכ"ל

לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל וחבר פורום מטכ"ל יהודה אהרוני - איש תקשורת (ערוץ 14)

איש תקשורת (ערוץ 14) סרן במיל' עו"ד יצחקי גליק - ממייסדי תנועת "אל הדגל"

ממייסדי תנועת "אל הדגל" אלי דן - עיתונאי ויוצר פודקאסטים

"ניצחון בדרכו שלו": לימוד תורה מול גאווה בצה"ל

העיתונאי יהודה אהרוני טען בפאנל כי עבור בחור הישיבה המצוי, אין סתירה בין הניצחון הצבאי ללימוד שלו בבית המדרש. מבחינתו, הוא חלק מהניצחון כי בלימודו הוא "מגן על העולם". מנגד, תא"ל (במיל') ראם עמינח סבור כי השינוי האמיתי יורגש כשהציבור החרדי יכיר בחשיבות המדינה ומוסדותיה גם ברמה הסמלית.

הדיון הוצת סביב סרטון של טייסי קרב המאחלים "שבת שלום" מעל שמי איראן, סרטון שהופץ במהירות במגזר. המגיש יוסי סרגובסקי ציין כי יש פה אירוע שבו ה"הם" וה"אנחנו" מתערבבים. אהרוני הוסיף כי החרדי רואה בטייסים המצליחים את "ידא אריכתא" של כוח התורה.

הנהגה מול שטח: פער הולך וגדל

אחד הנושאים המרכזיים שעלו הוא הפער בין התחושה האישית של החרדי בשטח לבין הוראות ההנהגה. עמינח ציין כי בעוד שההנהגה שומרת על קו בדלני, האברך מרגיש גאווה פנימית כשהוא רואה את הישגי הצבא. לדבריו, התהליך מחלחל מלמטה: "הצעירים של היום הם הרבנים של מחר".

עו"ד יצחקי גליק מתנועת "אל הדגל" הצביע על הדיסוננס: בעוד הציבור רואה את מסירות הנפש של הלוחמים ומבין שהם מצילים גם אותו, ההנהגה מנסה לשמר עולם מנותק מהסיפור הישראלי. מנגד, אלי דן הביע הסתייגות מסוימת ממה שכינה "כוחניות", שלדבריו אינה דרכה המקורית של היהדות החרדית לאורך הדורות.

חשיפה: "אני לא יכול לצאת המזרוחניק היחיד"

רגע השיא בתוכנית נרשם כאשר נחשפה הקלטה של אב חרדי המתאר את המצוקה מול חוסר המיגון במוסדות החינוך והלחץ החברתי:

"הילד שלי לומד בקראוון, זה מאוד מפחיד אותי", נשמע האב בהקלטה. "אני לא יכול לצאת 'המזרוחניק' היחיד שלא שולח את הילד לישיבה... בסוף נמצאים במקום שהוא באמת מפחיד, אבל אין לך דרך אחרת. הרבה הורים אני מניח שלא היו רוצים בזה".

העיתונאי אלי דן ציין כי ההקלטה מוכיחה את קיומן של "התקניות חברתיות" חזקות המונעות מהורים לפעול לפי צו מצפונם. גליק הוסיף כי מעבר לסיכון החיים, יש כאן ערעור על ריבונות המדינה. עמינח הדגיש כי הפתרון חייב להגיע דרך הסברה מותאמת לרבנים, כדי שיבינו שמדובר בפיקוח נפש גמור.

הזווית הכלכלית והקשר האמריקאי

לסיום, תא"ל עמינח, כמי ששימש כחבר פורום מטכ"ל, סיפק הצצה לעלויות המלחמה הטכנולוגית: "זו המלחמה הכי יקרה והכי טכנולוגית שהייתה אי פעם".

הוא תיאר את עומק שיתוף הפעולה עם ארה"ב, עד לרמה של תדלוק מטוסים ישראליים באוויר על ידי כוחות אמריקאיים – סיוע שבלעדיו המערכה הייתה נראית אחרת לגמרי.

