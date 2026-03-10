כיכר השבת
ימי מלחמה | צפו בפאנל סוער

"הטייסים הם 'ידא אריכתא' של בני הישיבות" וההקלטה המטלטלת של האבא החרדי • "כיפות שחורות"

פאנל 'כיפות שחורות' בהגשת יוסי סרגובסקי חוזר באווירת מלחמה לדיון מעמיק על החיבור של הרחוב החרדי למלחמה, הדיסוננס מול ההנהגה והיחס להנחיות פיקוד העורף | בפאנל משתתפים: עורך הדין יצחקי גליק, העיתונאי יהודה אהרוני, תת-אלוף (במיל') ראם עמינח והעיתונאי אלי דן | האם אנו עדים לשינוי היסטורי או שזו רק תופעה חולפת? | צפו בפאנל המלא והסוער (כיפות שחורות)

19תגובות
פאנל "כיפות שחורות"
בזמן שטייסי חיל האוויר תוקפים בשמי טהרן וביירות וקולות המלחמה מהדהדים בכל בית בישראל, משהו עמוק עובר על הרחוב החרדי. בתוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי, דנו המשתתפים מה מידת ההשפעה של המלחמה על הלך הרוח החרדי והאם זו תופעה שתחלוף?

בפאנל השתתפו:

  • תא"ל (במיל') ראם עמינח - לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל וחבר פורום מטכ"ל
  • יהודה אהרוני - איש תקשורת (ערוץ 14)
  • סרן במיל' עו"ד יצחקי גליק - ממייסדי תנועת "אל הדגל"
  • אלי דן - עיתונאי ויוצר פודקאסטים

"ניצחון בדרכו שלו": לימוד תורה מול גאווה בצה"ל

העיתונאי יהודה אהרוני טען בפאנל כי עבור בחור הישיבה המצוי, אין סתירה בין הניצחון הצבאי ללימוד שלו בבית המדרש. מבחינתו, הוא חלק מהניצחון כי בלימודו הוא "מגן על העולם". מנגד, תא"ל (במיל') ראם עמינח סבור כי השינוי האמיתי יורגש כשהציבור החרדי יכיר בחשיבות המדינה ומוסדותיה גם ברמה הסמלית.

הדיון הוצת סביב סרטון של טייסי קרב המאחלים "שבת שלום" מעל שמי , סרטון שהופץ במהירות במגזר. המגיש יוסי סרגובסקי ציין כי יש פה אירוע שבו ה"הם" וה"אנחנו" מתערבבים. אהרוני הוסיף כי החרדי רואה בטייסים המצליחים את "ידא אריכתא" של כוח התורה.

הנהגה מול שטח: פער הולך וגדל

אחד הנושאים המרכזיים שעלו הוא הפער בין התחושה האישית של החרדי בשטח לבין הוראות ההנהגה. עמינח ציין כי בעוד שההנהגה שומרת על קו בדלני, האברך מרגיש גאווה פנימית כשהוא רואה את הישגי הצבא. לדבריו, התהליך מחלחל מלמטה: "הצעירים של היום הם הרבנים של מחר".

עו"ד יצחקי גליק מתנועת "אל הדגל" הצביע על הדיסוננס: בעוד הציבור רואה את מסירות הנפש של הלוחמים ומבין שהם מצילים גם אותו, ההנהגה מנסה לשמר עולם מנותק מהסיפור הישראלי. מנגד, אלי דן הביע הסתייגות מסוימת ממה שכינה "כוחניות", שלדבריו אינה דרכה המקורית של היהדות החרדית לאורך הדורות.

חשיפה: "אני לא יכול לצאת המזרוחניק היחיד"

רגע השיא בתוכנית נרשם כאשר נחשפה הקלטה של אב חרדי המתאר את המצוקה מול חוסר המיגון במוסדות החינוך והלחץ החברתי:

"הילד שלי לומד בקראוון, זה מאוד מפחיד אותי", נשמע האב בהקלטה. "אני לא יכול לצאת 'המזרוחניק' היחיד שלא שולח את הילד לישיבה... בסוף נמצאים במקום שהוא באמת מפחיד, אבל אין לך דרך אחרת. הרבה הורים אני מניח שלא היו רוצים בזה".

העיתונאי אלי דן ציין כי ההקלטה מוכיחה את קיומן של "התקניות חברתיות" חזקות המונעות מהורים לפעול לפי צו מצפונם. גליק הוסיף כי מעבר לסיכון החיים, יש כאן ערעור על ריבונות המדינה. עמינח הדגיש כי הפתרון חייב להגיע דרך הסברה מותאמת לרבנים, כדי שיבינו שמדובר בפיקוח נפש גמור.

הזווית הכלכלית והקשר האמריקאי

לסיום, תא"ל עמינח, כמי ששימש כחבר פורום מטכ"ל, סיפק הצצה לעלויות המלחמה הטכנולוגית: "זו המלחמה הכי יקרה והכי טכנולוגית שהייתה אי פעם".

הוא תיאר את עומק שיתוף הפעולה עם ארה"ב, עד לרמה של תדלוק מטוסים ישראליים באוויר על ידי כוחות אמריקאיים – סיוע שבלעדיו המערכה הייתה נראית אחרת לגמרי.

צפו בפאנל המלא בראשית הכתבה

0 תגובות

15
אהבתי את הכותרת! וכן בהחלט הטייסים מצליחים רק בזכות לומדי התורה!
בנימין
14
ידם הארוכה של בני הישיבות ובעיקר אלו שרק רשומים שם ולא לומדים.
משה
כל מי שרשום לומד
צבי
13
למה לא היה תוכנית שבוע שעבר? וחייב לציין שאלי דן הפתיע לטובה.
נחום
12
התורה מגנת עלינו גם בקרוונים
מי צריך ממ"ד
אלפיים שנות גלות מרות של פוגרומים ושמד הוכיחו כי אין תחליף לכוח מגן =לצבא.התורה מגינה רק מפני עבירות . נא להפנים זאת.
רמי
11
לפעול ביד ברזל חסרת רחמים להשמיד לחלוטין כל ראשי החזיתות לחסל כל מפקד ומפקדה שמסכן חיי אדם למחוק כל עקבות של מתקפות טרור להפוך את כל מערכי הטילאות והפיקוד לאפר למחוק את כל מחסני התחמושת להרוס כל מבנה תומך טרור לרסן כל מי שמסכן את חיילי צה"ל והאזרחים ולוודא שהאיום מכל ארגון מעזה לבנון וכל האזורים התו
איתן
10
מרתק לראות איך הרחוב החרדי מתחבר למלחמה דרך הכרה בכוח התורה וההגנה על עם ישראל הטייסים הם 'ידא אריכתא' של לימוד התורה כל אחד בתפקידו כל אחד במלחמה שלו
חיים
9
ההקלטה של האב החרדי מחממת את הלב ומדאיגה הורים נאלצים לבחור בין לימוד ילדיהם לבין ביטחונם חובה שמוסדות המדינה יספקו מיגון ואבטחה מותאמים כדי לאפשר ללימוד התורה להימשך בבטחה
תמיר
ממש מזעזע בעייני לא מבינה את זה מסכן האבא
עצוב
8
המגזר החרדי מרגיש חיבור עמוק למדינה כשעיניים מתמלאות גאווה לטייסי חיל האוויר מלחמה אינה רק קרב בשטח זו גם תחושת אחריות לימוד תורה ותפילה שמגנים על כולנו
צבי
7
פעם ראשונה שאני רואה את התוכנית הזאת, מדהים ונעים לצפייה. לא האהבתי שראם עמינח אמר להתפלל הלל במקום תחנון ביום העצמאות, מיותר
תוכנית מצוינת
6
הטייסים מעל איראן והאברכים בבית המדרש כל אחד במלחמה שלו כולם יחד מגן על עם ישראל
רות

