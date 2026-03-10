נתניהו חשף: זה המהלך שניסו האיראנים לקדם - רגע לפני המלחמה

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסרו הערב (שלישי) בהצהרה משותפת בנושא תקציב המדינה ותקציב הביטחון.

נתניהו חשף בדבריו כי ישראל נאלצה לצאת למערכה מחשש שהאיראנים יטמינו את יכולותיהם הבליסטיות, לאחר מכן התייחס לנושא התקציב.

"אנחנו במערכה עם אויב אכזר שרוצה להשמיד אותנו. אנחנו כתשנו את היכולות הגרעיניות והבליסטיות שלו במבצע 'עם כלביא'. לאחר מכן, במקום ללמוד את הלקח, הוא ניסה לפתח אותם מחדש ולהטמין אותם מתחת לקרקע – עמוק עמוק בקרקע, באופן כזה שלא נוכל לפגוע בהם יותר. לכן בכלל לא הייתה שאלה - היינו חייבים לצאת למערכה הזאת, ואנחנו פועלים ביתר שאת עם החיילים והטייסים הגיבורים שלנו", אמר נתניהו.

ראש הממשלה התייחס גם לנושא התקציב: "אבל, יש כאן אבל אחד גדול: זה עולה כסף, הרבה כסף. ולכן אנחנו נדרשים לתת תקציב מיוחד במהלך המלחמה עם עשרות מיליארדי שקלים כדי לעזור לתקציב הביטחון, למאמץ המלחמתי.

אני שמח ששר האוצר נרתם למשימה החשובה הזאת, ואני מבקש לתת לך באמת את הבמה להסביר את המהלך הגדול שאתה מוביל כאן עכשיו".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר כי חוק הגיוס לא יקודם, כמו גם חוקים אחרים השנויים במחלוקת - חוק החלב עליו נלחם בין היתר.

"תודה רבה, אדוני ראש הממשלה. באמת בעצה אחת איתך ועם השותפים שיש לנו בקואליציה, ברקע מלחמת הקיום ההכרחית שאנחנו מנהלים כפי שציינת להשמדת ציר הרשע האיראני, אנחנו מתכנסים עכשיו להעברה מיידית של תקציב המדינה, כשבמרכזו נעביר את התוספת הנדרשת לתקציב הביטחון למימון המלחמה. כפי שציין ראש הממשלה, מדובר בעשרות של מיליארדים של שקלים. זו לא הוצאה, זו השקעה", אמר סמוטריץ.

"כדי להצליח במשימה הזו אנחנו שמים עכשיו בצד סוגיות שבמחלוקת, שאינן מתאימות לעת מלחמה. אנחנו שמים בצד את חוק הגיוס, שלא יקודם כעת, ולצד זאת גם מספר רפורמות שסביבן טרם הגענו להסכמה רחבה. מלחמה היא זמן לאחדות, לאחריות לאומית, ואני מודה לך, אדוני ראש הממשלה, ולכל חברי הממשלה והקואליציה."

סמוטריץ הוסיף כי "כשר אוצר בשלוש השנים האחרונות, נדרשתי להוביל את כלכלת ישראל ולקבל החלטות והכרעות קשות, במיוחד כעת. זה לא סוד, שראש הממשלה ואני רצינו להביא בתקציב הזה יותר בשורות לאזרחי ישראל, בדגש על המאבק ביוקר המחיה. אבל האחריות שמונחת על כתפינו מחייבת להתמקד בהעברת התקציב באופן מיידי למען ביטחון המדינה ורווחת תושביה.

העברת התקציב באופן מיידי תאפשר לנו, בעזרת השם, לנצח את המלחמה, לתת שירות טוב לאזרחי ישראל בתחומים רבים, לקבוע סדר אזורי חדש במזרח התיכון, שבמרכזו מדינת ישראל כמעצמה אזורית ועולמית ולהעלות את מדינת ישראל למסלול צמיחה, פיתוח ושגשוג מואץ בשנים הקרובות. יחד, אדוני ראש הממשלה, אנחנו, בעזרת השם, מנצחים במלחמה ומנצחים בכלכלה".

נתניהו הוסיף:

"בעזרת השם ובעזרתכם, אזרחי ישראל, כי הגיבוי שאתם נותנים הוא יוצא מן הכלל, גם לצה״ל, גם לזרועות הביטחון, וגם לי ולממשלה. אני מאוד מאוד מעריך את זה. ודעו גם שיש לנו כלכלה מאוד חזקה. אנשים משתאים, לא מאמינים שכך פועלת כלכלת ישראל בזמן מלחמה ואחרי שנתיים של מלחמה. זה בזכותכם".