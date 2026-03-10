כוחות צה"ל מאוגדות 91 ו-36 ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון, כחלק ממהלך ההגנה הקדמי לסיכול תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.
אמש (שני) כוחות חטיבה 769, זיהו חוליית מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה, ותוך זמן קצר, חיל האוויר תקף וחיסל את חוליית המחבלים. בנוסף, כוחות החטיבה איתרו אמצעי לחימה רבים וחומרי תעמולה של הארגון.
כוחות אוגדה 91 זיהו חשודים נוספים ששהו בקרבת כוחות צה"ל והיוו איום, חיל האוויר תקף וחיסל גם אותם.
במקביל, כוחות אוגדה 36 החלו לבצע פשיטות ממוקדת במרחב דרום לבנון. במסגרתן, הכוחות זיהו מחבלים שנכנסו למבנה בקרבת הכוחות. מיד לאחר הזיהוי, טנק ירה לעבר המחבלים וחיסל אותם.
בנוסף, הותקף מבנה שבו התכנסו מפקדים ביחידת 'כוח רדואן' ומחסן אמצעי לחימה של הארגון.
צה"ל: "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול לחיזוק קו ההגנה הקדמי ולמניעת התעצמותו ושיקומו של ארגון הטרור חיזבאללה".
