חיסול מחבלים והשמדת תשתיות טרור המפקדים התכנסו וחוסלו: צה"ל חושף פרטים חדשים על הפעילות בדרום לבנון כוחות צה"ל מאוגדות 91 ו-36 ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון, כחלק ממהלך ההגנה הקדמי לסיכול תשתיות טרור של חיזבאללה | זה מה שהם הספיקו בנתיים (צבא)