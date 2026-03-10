כיכר השבת
חיסול מחבלים והשמדת תשתיות טרור

המפקדים התכנסו וחוסלו: צה"ל חושף פרטים חדשים על הפעילות בדרום לבנון

כוחות צה"ל מאוגדות 91 ו-36 ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון, כחלק ממהלך ההגנה הקדמי לסיכול תשתיות טרור של חיזבאללה | זה מה שהם הספיקו בנתיים (צבא)

תקיפות מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה על ידי רקטת בר
תקיפות מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה על ידי רקטת בר| צילום: צילום: דובר צה"ל
תקיפות מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה על ידי רקטת בר (צילום: דובר צה"ל)

כוחות מאוגדות 91 ו-36 ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון, כחלק ממהלך ההגנה הקדמי לסיכול תשתיות טרור של ארגון הטרור .

אמש (שני) כוחות חטיבה 769, זיהו חוליית מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה, ותוך זמן קצר, חיל האוויר תקף וחיסל את חוליית המחבלים. בנוסף, כוחות החטיבה איתרו אמצעי לחימה רבים וחומרי תעמולה של הארגון.

פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

כוחות אוגדה 91 זיהו חשודים נוספים ששהו בקרבת כוחות צה"ל והיוו איום, חיל האוויר תקף וחיסל גם אותם.

במקביל, כוחות אוגדה 36 החלו לבצע פשיטות ממוקדת במרחב דרום לבנון. במסגרתן, הכוחות זיהו מחבלים שנכנסו למבנה בקרבת הכוחות. מיד לאחר הזיהוי, טנק ירה לעבר המחבלים וחיסל אותם.

אמצעי הלחימה שאותרו בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי הלחימה שאותרו בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
אמצעי הלחימה שאותרו בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

בנוסף, הותקף מבנה שבו התכנסו מפקדים ביחידת 'כוח רדואן' ומחסן אמצעי לחימה של הארגון.

צה"ל: "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול לחיזוק קו ההגנה הקדמי ולמניעת התעצמותו ושיקומו של ארגון הטרור חיזבאללה".

תגובות

2
איראן מקבלים את 10 המכות מכת בכורות בדרך ע׳י B52
חנניה
1
כלל אצבע בכל פעם שאיש שמאל שואל "מה האסטרטגיה?" או מדבר על "אסטרטגיית יציאה", זהו שם קוד לכך שהוא סבור שאי אפשר לנצח ויש להתפשר עם האויב השמאל, כמעט כאידאולוגיה לא מכיר במושג ניצחון רק בפשרות עם האויב שיקנו שקט לטווח קצר ויאפשרו לו להגיע חזק יותר לסיבוב הבא
תמיר

