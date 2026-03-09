המודיעין האמריקני יירט אותות מוצפנים מאיראן שעלולים להוות פקודת מבצע לתאים רדומים במערב, כך לפי דיווח ב-ABC.

רשויות האכיפה הונחו להגביר ערנות לתדרי רדיו חריגים למרות היעדר התרעה על מיקום ספציפי.

​עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן, חוסל ב-28 בפברואר במהלך תקיפה משולבת של ארצות הברית וישראל.

זמן קצר לאחר מכן, גורמי מודיעין אמריקאיים יירטו תקשורת מוצפנת שמקורה ככל הנראה באיראן, אשר עשויה לשמש כטריגר מבצעי להפעלת תאים רדומים הפועלים במדינות זרות.

​התרעה פדרלית שהופצה לסוכנויות אכיפת החוק בארצות הברית ונסקרה על ידי רשת ABC News, מצביעה על ניתוח אותות ראשוני של שידור המתואר כככל הנראה ממוצא איראני אשר נשלח למספר יעדים בעולם.

לפי ההתרעה, המסרים הועברו בצורה מקודדת המיועדת לנמענים חשאיים המחזיקים במפתח ההצפנה המתאים.

​שימוש בשיטות תקשורת מסוג זה נועד בדרך כלל להעברת הנחיות לסוכנים סמויים או לנכסים רדומים מבלי להסתמך על רשת האינטרנט או על תקשורת סלולרית שניתן לנטר בקלות.

במסמך שהופץ נכתב כי ייתכן והתשדורות עלול להיות מיועד להפעיל או לספק הנחיות לנכסים רדומים המוצבים מראש ופועלים מחוץ למדינת המקור.

​מומחי המודיעין זיהו הופעה של תחנת שידור חדשה בעלת יכולות הפצה בינלאומיות. בהתרעה צוין כי בעוד שלא ניתן לקבוע כרגע את התוכן המדויק של שידורים אלה, הופעתה הפתאומית של תחנה חדשה עם מאפייני שידור חוזר בינלאומיים מחייבת הגברת המודעות למצב.

​למרות חומרת הממצאים, הרשויות הבהירו כי בשלב זה אין מידע על איום מבצעי הקשור למיקום ספציפי כלשהו. עם זאת, גורמי אכיפת החוק התבקשו להגביר את הניטור אחר פעילות חריגה בתדרי רדיו, מחשש שתאים הממוקמים במדינות המערב יונחו לבצע פיגועי נקמה בתגובה לחיסול המנהיג האיראני.

כפי שדיווחנו ביום שישי, בימים האחרונים הופצו ברשתות החברתיות תיעודים של תחנת רדיו מסתורית, ששידרה ספרות בודדות בלבד בשפה הפרסית. לא ברור אם מדובר במהלך מערבי-ישראלי, או כאמור בשיגור איראני של אותות לסוכנים רדומים.